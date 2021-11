Dropper Dorph

Journalist og iværksætter Louise Dorph vil ikke længere kaldes Dorph.

Fremover vil hun i alle sammenhænge i stedet bruge sit pigenavn Houvenaeghel, fortæller hun både på Instagram og på sin blog.

Her forklarer hun, at hun stiftede sin virksomhed A Simple Mess, kort tid efter at hun og Jes Dorph-Pedersen blev gift med hinanden i 2013, og at det derfor var naturligt at bruge det nye efternavn i sammenhæng med virksomheden.

Men ægteskabet mellem de to holdt kun i ganske kort tid.

'Foran mig stod der varer for en million-milliard med mit nye Dorph-navn på. Lidt svært, for mens fragtskibene var lastet med produkter, sluttede ægteskabet,' skriver hun på sin blog og fortsætter:

'Jeg besluttede mig for uofficielt, at jeg privat ville gå tilbage til mit pigenavn ’Houvenaeghel’, så jeg fik det ændret og blev den gamle Louise igen (i øvrigt et navn, alle mine fire børn har som mellemnavn) og udadtil og professionelt måtte beholde ’Dorph’ i den periode, det var nødvendigt at jeg pga. A Simple Mess, beholdt det.'

For nylig var Louise Houvenaeghel på den røde løber til premieren på 'Margrethe den første'. Foto: Henning Hjorth

Intet at gøre med Jes

Over for Ekstra Bladet slår Louise Houvenaeghel fast, at hendes beslutning om at ændre navn intet har at gøre med det stormvejr, hendes eksmand tidligere på året havnede i.

Her blev han fyret efter anklager om overgreb og krænkende adfærd mod kvindelige kolleger på TV 2.

'Det har intet med det at gøre. Som jeg skrev i mit blogindlæg, er det lang tiden siden, jeg skiftede det. Det har bare helt lavpraktisk pga. samarbejder ikke været muligt før,' skriver hun i en sms til Ekstra Bladet.

Louise Houvenaeghel og Jes Dorph-Petersen blev gift i 2013 og skilt igen i 2015.

Jes Dorph-Petersen fortalte efter sin fyring fra TV 2 i et stort interview med Ekstra Bladet sin side af sagen.