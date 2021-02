Dropper drømmebryllup: - Det er virkelig trist

I august 2021 skulle bryllupsklokkerne have ringet for Michael Sommer, der er kendt fra 'Gift ved første blik', og hans forlovede, Maria Kronholm.

Men drømmen om et sommerbryllup i år er nu definitivt bristet. Parret har nemlig valgt at udskyde deres bryllup grundet coronavirus.

- Corona gør det lidt svært at planlægge det på den måde, vi gerne vil. Vi vil rigtig gerne kunne planlægge og arrangere det ordentligt - tage til bryllupsmesser og alle de her ting, og det kan vi ikke, som tingene er nu, siger Michael Sommer til Ekstra Bladet.

- Samtidig vil vi gerne kunne holde et stort bryllup, hvor vi har alle de mennesker med, som vi ønsker at have med. Det føler vi ikke, at vi kan være sikre på at få, hvis vi holder det i år, siger han videre.

Michael Sommer blev kendt i den seneste sæson af 'Gift ved første blik', hvor han blev gift med Christina Nielsen. De to forblev gift efter programmet, men gik siden fra hinanden og blev skilt. Foto: DR

Derfor har parret taget den svære beslutning at udskyde brylluppet, selvom det ikke er med deres gode vilje.

- Det er virkelig trist, for vi havde glædet os vildt meget til at blive gift, og vi er kede af, at det ikke bliver nu, som vi havde håbet, for vi har jo bare gået og ventet på, at det skal ske, siger han og fortsætter:

- Vi har jo også en idé om, at vi gerne vil giftes, inden vi skal have børn, så vores planer bliver lidt forsinkede på den måde. Men når det så er sagt, så falder det jo på et godt sted. Vi har lige købt en landejendom sammen, og der er en masse, der skal sættes i stand, så det er ikke, fordi vi går og keder os.

Parret har planer om at afholde brylluppet på landejendommen, når tiden er inde.

- Først havde vi jo planer om, at det skulle være på en herregård. Men nu har vi besluttet os for, at vi gerne vil holde det her i vores gamle maskinhal. Det kan man gøre rigtig hyggeligt, siger Michael Sommer.

Præcis hvornår parret skal giftes i 2022, ved Michael Sommer endnu ikke.

