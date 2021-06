Dropper fodbolden - tager på Noma

Man kommer til at kigge langt efter 'Klovn'-stjernerne Casper Christensen og Frank Hvam på kendisrækkerne i Parken i aften, når Danmark spiller første EM-kamp mod Finland.

I stedet for den folkelige fodboldfest har Frank og Casper nemlig valgt at sætte sig til bords på den eksklusive og eftertragtede gourmet-restaurant Noma, hvor mad og drikke løber op i små 5.000 kroner pr. næse.

- Jeg skal simpelthen på Noma med Frank Hvam og konerne i aften, så vi skal ikke se fodbold i dag, lyder det fra Casper Christensen, der ikke lægger skjul på, at han glæder sig til gourmet-oplevelsen:

- Jeg har ikke været der før, så jeg glæder mig meget.

Casper og Frank høster lige nu store roser for deres seneste sæson af 'Klovn' - den ottende i rækken - der kan ses på TV2 Play, hvor det er den mest succesfulde premiere i streamingtjenestens historie.

Casper og Frank skal på prisvindende restaurant i aften. Foto: Gregers Tycho

I følge flere anmeldere er det et stort plus, at den seneste omgang 'Klovn' minder mere om de første sæsoner end om filmene og de nyeste tv-eventyr.

- Det er fedt, for det var det, vi forsøgte på - at få noget af det gamle tilbage. At prøve at lave noget ligesom i gamle dage, så det er bare dejligt, at folk kan se, at det er det, vi har villet, og at folk også kan lide det. Vi er glade og taknemmelige, og der kommer også en sæson ni, siger Casper Christensen.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har Casper Christensen og Frank Hvam ikke bare formået at skabe en gigantisk succes på tv med 'Klovn'. De tjener også kassen på alt fra boliger til film.