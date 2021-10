Dropper ikke Bitz

Torsdag blev det afgjort, at Christian Bitz sammen med virksomheden F&H ikke får mulighed for at lade sagen om kopiering af fire af keramiker Kasper Würtz' produkter blive prøvet ved Højesteret.

Dommen kan ende med at koste Christian Bitz og F&H millioner af kroner, hvis Kasper Würtz får sin vilje, men ernæringseksperten kan glæde sig over, at han stadig får lov til at tjene penge på de sine produkter, der ikke er omfattet af dommen.

Som det ser ud nu, bliver de nemlig ikke fjernet fra hylderne.

'Hos Kop & Kande forholder vi os kun til dommen og de berørte varer, som er fjernet fra vores butikker. Derudover har vi ingen kommentarer,' skriver administrerende direktør for Kop&Kande, Peter Therkelsen, i en mail til Ekstra Bladet.

Nogenlunde samme melding kommer der fra Imerco, der også fortsætter med at forhandler Bitz-varer.

'Det er en sag imellem Würtz og F&H/Bitz. Vi følger og støtter til enhver tid rettens dom og ønsker ikke at forhandle varer, som retten vurderer krænker andres rettigheder og design,' skriver administrerende direktør hos Imerco, Frederik Brønnum, i en besked til Ekstra Bladet.

'Da der i maj måned faldt dom i Østre Landsret, stoppede vi øjeblikkeligt al salg og markedsføring af de varer, dommen omhandlede, og fjernede dem fra hylderne i alle vores butikker. Alle de varer er sendt retur til F&H, som har det fulde ansvar. Vi har ikke yderligere kommentarer. God weekend.'

Kasper Würtz og hans advokat, Johan Løje, mener dog, at der er flere produkter - nogle skåle og et hvidt stel - der er blevet plagieret af Bitz og F&H, og derfor har de også anlagt sag vedrørende de varer. Det afviser F&H dog.

På trods af den langstrakte sag er Bitz langt fra ruineret. Læs HER, hvor rig den selvudnævnte 'sundhedsrealist' er.