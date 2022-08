Dropper Pride: Det fylder for meget

Hvis du spørger Micki Cheng, som har medvirket i både 'Den store bagedyst' og 'Vild med dens', om han skal til Pride-parade lørdag i København, så er svaret nej.

Det fortæller tv-kendissen til B.T.

Over for Ekstra Bladet uddyber Micki Cheng sin beslutning. Han mener nemlig, at Pride-paraden, som historisk set er en fejring af LGBTQ+-miljøet, mangfoldighed, juridiske rettigheder og stolthed, er blevet stigmatiserende og er med til at putte nogle personer fra LGBTQ+-miljøet i kasser.

- Jeg har været der før, og jeg synes, at regnbuer, glitter og mænd i crop-tops får lov til at fylde alt for meget. Jeg synes, det at være med i LGBTQ+-segmentet er meget mere end det, men det føler jeg måske ikke, at særlig mange udefra får lov at se, siger han.

Men budskabet ved Pride er vigtigt, understreger han.

- Jeg synes bare ikke, at det er den rigtige måde, at det bliver fejret på.

- Skal folk ikke have lov til at fejre Priden på den måde, de vil?

- Jo det skal de i hvert fald, og så må man jo vælge, om man vil være en del af det eller ej. og det vil jeg så ikke.

Der er to køn

Over for B.T. erklærede Micki Cheng sig enig med Dansk Regnbueråd, en forening som er skabt som en form for modsvar til foreningen LGBTQ+ Danmark, og som har fået heftig kritik på de sociale medier for bl.a. at ville indskrænke rettighederne for især nonbinære personer.

Men Micki Cheng fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke rigtig har sat sig ind, i hvilke ting Dansk Regnbueråd står for. Men én ting er han i hvert fald enig i.

- Jeg er enig med Dansk Regnbueråd i det, de siger med, at Priden er blevet for ekstrem.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Micki Cheng synes ikke længere Pride-paraden viser et rigtigt billede af LGBTQ+-miljøet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Derudover fortæller Micki Cheng, at selvom han støtter både transkønnede og nonbinære personers ret til at være den, de er, så er der stadig nogle ting, han ikke kan sætte sig ind i.

- I mit hoved er der biologisk set to køn. Alle må være den, de vil være. Men biologisk set findes der en mand og en kvinde.

- Er det ikke en smule selvmodsigende at sige, at man accepterer nonbinære personer, men samtidig kun tror på to køn?

- Det vil nogen sikkert mene. Men jeg holder fast i, at jeg accepterer alle, men det er videnskabeligt bevist, at der kun er to køn.

Hører ikke til

Micki Cheng fortæller, at han godt kan forstå, hvis nogle ikke længere føler, at Priden er for dem. Han føler nemlig heller ikke længere selv, at han hører til i 'det miljø'.

- Grunden til, at jeg ikke deltager, er, at det ikke falder mig naturligt at være en del af det miljø. Og med det mener jeg miljøet, hvor det handler om glitter, crop-tops og regnbuer.

- Men er det ikke netop med til at mindske den repræsentation, som du synes er vigtig, når du ikke selv dukker op?

- Jo, når man vender det på den måde, så kan man vel godt sige, at det er det. Men jeg føler mig ikke hjemme i det miljø.

- Tror du nogle vil mene, at de holdninger, du har, også kan virke stigmatiserende på miljøet?

- Ja, men det jo mine holdninger, og sådan er det. Hovedsagen er vel, at vi accepterer hinanden og vores forskellige holdninger. Og jeg accepterer alle andre fuldt ud, siger Micki Cheng.

Pride-paraden starter lørdag kl. 13.00 på Frederiksberg og ender på Rådhuspladsen i København kl. 15.00.