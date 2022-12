Dropper Thomas Helmig-program

Viaplay har besluttet, at programmet 'All Exclusive', der er optaget med Thomas Helmig, bliver droppet for nu

I 24 timer har sangeren og musikeren Thomas Helmig ladet sig interviewe af Casper Christensen til programmeserien 'All Exclusive'.

I serien gæster en række kendte danskere som Iben Hjejle, Sofie Linde og tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt programmet til dybe og underholdende snakke om alt fra misbrug, berømmelse og grådighed.

Programserien er allerede optaget og har premiere 7. december, men Hugo Helmigs død får nu konsekvenser for de planlagte programmer.



Viaplay, der står bag konceptet, hvor Casper Christensen interviewer og Mikael Bertelsen er en slags interviewcoach, har nemlig besluttet, at afsnittet, hvor Thomas Helmig er gæst, udgår.

'På nuværende tidspunkt er programmet taget ud af programrækken', oplyser head of non-scripted content Karsten Bartholin hos Viaplay til Ekstra Bladet i en mail.

Hugo Helmig døde 23. oktober i sin lejlighed i København og blev bare 24 år gammel.

Thomas Helmig var sammen med sin søn, da hans 'hjerte gav op', som den 58-årige sanger skrev i det opslag, han delte på Instagram, da sønnens død fredag blev kendt for offentligheden.

'På dit alt for korte livs sidste aften, sad vi to sammen i sofaen i din lejlighed. Vi spiste og så 'Notting Hill' og vi snakkede og vi snakkede. Du var så fuld af håb, drømme og planer for fremtiden. Jeg var hos dig hele natten og mens du sov, gav dit lille hjerte op', skriver Thomas Helmig og fortsætter.

'Og nu er du så pludselig ikke 'her' længere men lever videre et sted 'Dybt inde i mit hjerte' hvor jeg vil bære dig med ømhed, stolthed og betingelsesløs kærlighed resten af mit liv. Jeg er så uendeligt taknemmelig for hvert eneste sekund jeg fik sammen med dig.

For evigt - Far'.

Siden Hugo Helmigs familie fredag formiddag skrev om deres tab på de sociale medier, er det væltet ind med kommentarer og kondolancer.

