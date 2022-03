Droppes efter voldtægtsanklager

Onsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at realitystjernen Teitur Skoubo er tiltalt i en sag om voldtægt, hvor han nægter sig skyldig.

Alligevel får sagen nu konsekvenser.

To virksomheder, som Teitur Skoubo ofte har reklameret for på sine sociale medier, sætter nu samarbejdet i bero, indtil retssagen, der foregår i maj måned, er afsluttet.

'I lyset af de seneste begivenheder, kan vi bekræfte, at Myprotein har stoppet samarbejds-partnerskabet med den anklagede, imens denne sag bliver undersøgt,' lyder det i en skriftlig kommentar fra Myprotein til Ekstra Bladet.

Virksomheden tilføjer, at man ikke har yderligere kommentar.

Samarbejde indstillet

Også Goldfinger Tattoo, som brander sig selv som Midt- og Vestsjællands største tattoo-shop, fortæller til Ekstra Bladet, at samarbejdet med den tiltalte realitystjerne sættes i bero.

- Det gør det. Så længe sagen står på, er det indstillet, lyder det fra Michael Lauritsen, der er manager hos Goldfinger Tattoo.

Han fortæller samtidig, at man ikke har betalt Teitur Skoubo i kontanter for samarbejdet, men at han er blevet betalt i gratis tatoveringer. Manageren understreger, at det vil have en klar konsekvens, hvis Teitur kendes skyldig.

- Hvis han bliver dømt, er det klart, at vi ikke fortsætter samarbejdet, siger han.

Sagde 'stop'

'Paradise Hotel'-vinderen voldtog ifølge politiet en ung kvinde i Odense i november. Det fremgår af et anklageskrift, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Den 26-årige realitystjerne, der har mere end 100.000 følgere på Instagram, nægter sig skyldig.

Ifølge tiltalen slog Teitur Skoubo 28. november 2021 omkring klokken 2.10 en i dag 25-årig kvinde fire-fem gange i hovedet, hvorefter han pressede hende ned i en seng og gennemførte vaginalt samleje med hende, selvom hun sagde 'stop', 'nej' eller lignende.

Ekstra Bladet har talrige gange siden november, hvor overgrebet ifølge tiltalen fandt sted, forsøgt at få en kommentar fra Teitur Skoubo, der ikke har besvaret henvendelserne.

Advokaten, der repræsenterer ham i voldtægtssagen, skriver torsdag i en sms til Ekstra Bladet, at han ingen bemærkninger har til sagen.

Også en voldssag

Teitur Skoubo byttede i forbindelse med voldtægtsefterforskningen kortvarigt friheden ud med et ophold bag tremmer. En dommer ved Retten i Odense afsagde kendelse om, at han skulle varetægtsfængsles i tre uger. Allerede et døgn senere blev han løsladt af Østre Landsret og har siden haft travlt med at nyde livet.

Det sker gerne på den spanske solkyst, hvorfra han poster stribevis af såkaldte stories og billeder på Instagram.

Det gjorde han også, da han var tilsagt i en anden straffesag, hvor han ligeledes spiller hovedrollen.

Teitur Skoubo er tiltalt for vold, efter han ifølge anklagemyndigheden i København slog en mand med et glas fremstillet i hårdt plastikmateriale på diskotek Hive i Skindergade. Det skete 6. september 2019 klokken cirka 2.10 om natten.

Også i den sag nægter Teitur Skoubo sig skyldig, og sagen burde for længst have været afgjort.

For syg til retssag

Den var berammet til 26. januar i år, men blev aflyst, fordi Teitur Skoubo meldte sig syg. Ifølge en retsbog, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, blev der i Københavns Byret fremlagt en kopi af en spansk lægeerklæring om, at den tiltalte var syg i Málaga.

Hvad han fejlede, fremgår ikke af retsdokumentet, men ifølge det orienterede Teitur Skoubos forsvarsadvokat ham om, at han inden syv dage skulle indsende en udfyldt formular med underskrift fra en dansk læge. Ellers kunne han risikere at blive anholdt til næste retsmøde.

I dagene op til og efter det aflyste retsmøde lagde Teitur Skoubo flere billeder og videoer op fra Marbella, hvor han både hang ud med den ikke mindre kendte realitystjerne Fie Laursen og sin kæreste.

Han havde dog også tid til at fremskaffe den fornødne underskrift fra den danske læge, fremgår det af en retsbog fra 3. februar.

Teitur Skoubos forsvarsadvokat i København har ikke ønsket at kommentere de aktiviteter, hendes klient foretog sig på Costa del Sol, mens han var for syg til at møde i retten.

