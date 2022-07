Droppet af Cirkusrevyen

I en menneskealder har James Price gjort den som kapelmester i Cirkusrevyen.

Men nu er det slut. Efter 22. gang skal stafetten gives videre. Og det er ikke Prices egen beslutning.

- Det var ikke mit valg, men revyens valg, at de skulle prøve noget nyt, siger James Price til BilledBladet, hvortil han også beskriver det som 'underligt', men samtidig peger på, at det jo ikke er en 'livstidsstilling', han har haft.

Titlen som kapelmester er i stedet gået til pianisten Joakim Pedersen.

Men det er ikke den eneste udskiftning, der har været i Cirkusrevy-truppen.

Tilbage i efteråret 2021 tog Lisbeth Dahl en drastisk beslutning. Her meddelte hun, at revyen 2022 ville blive hendes sidste i teltet på Bakken.

Dahl medvirkede første gang i 1974.

Scorede millioner

Men selvom James Price ikke skal give den gas som kapelmester mere, efter denne sæson af revyen, skal han ikke frygte at gå fra hus og hjem.

Tidligere i år scorede Price og konen millioner på et hussalg.

Han og konen, Anette Larsen, fik nemlig på rekordtid fået solgt deres herskabsvilla i Gentofte, der blev revet af markedet nærmest lige efter, at den var kommet på det - til udbudsprisen, vel at mærke.

Herskabsvillaen blev solgt for knap 10 millioner kroner. Det betød, at parret fik mere end fem millioner kroner mere for det, end Price gav i 2009, hvor det blev købt.