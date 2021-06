Droppet af gemalen: Kjeld blev hjemme

Siden 1976 har den folkekære dansktop-duo Keld og Hilda Heick stået side om side.

Men sådan skulle det ikke være lørdag aften, da Ekstra Bladet møder Hilda til premieren på musicalen 'American Idiot' på Østre Gasværk i København.

Her dukkede Hilda nemlig op uden Keld, og det var der en helt særlig grund til.

- Jeg er er med sin svigerinde, Susanne. Det er Kelds lillesøster, fortæller Hilda Heick til Ekstra Bladet.

Da ægteparret blev inviteret til premieren var der ikke helt blevet forventningsafstemt i det lille hus.

- Da Keld hørte, at det var lige netop denne lørdag, så var det svært at få ham med. Han sagde: 'Ej, ikke lørdag'. Men jeg kunne jo ikke vide, at danskerne skulle spille samtidig.

Og netop på grund af landsholdskampen mod Wales lørdag aften, som Danmark vandt 4-0, kunne Keld ikke troppe op til kulturarrangementer på Østerbro. Men det gjorde heller ikke noget for den 75-årige sangerinde.

- Der er jo fuld gang i den på scenen, så vi kommer ikke til at kede os. Så tager vi en tøsedag.

- Vi kommer måske til at more os lidt bedre. Vi behøver jo slet ikke at gå hjem bagefter, griner både Hilda og svigerinden Susanne.

Også skuespillerinden Vicki Berlin måtte se sig overgået af fodboldkampen.

Hendes mand var nemlig også blevet hjemme for at se kampen.

- Der er jo den her fodboldkamp, så... Ej, jeg tilbød selv, at han kunne blive hjemme og så kunne jeg tage min veninde med herind i stedet, forklarer Vicki Berlin til Ekstra Bladet.