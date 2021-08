Droppet: Foredrag aflyses efter kritik

Krænkelses-anklagede Frank Jensen skulle have leveret ’røverhistorier og anekdoter’ fra sin plettede politiske karriere for stor virksomhed. Men da Ekstra Bladet stillede spørgsmål, blev han fluks taget af plakaten

Advokatselskabet Horten skulle 26. august have haft besøg af den tidligere overborgmester i København Frank Jensen til en såkaldt ’Kommunedag’ i domicilet i Hellerup.

Her var han ifølge den officielle plan for dagen, blandt mange andre talere, blevet bedt om at forestå et indlæg, hvor han delte ud af sine erfaringer fra tiden som overborgmester og sine mange kommunale valgkampe som kendt spidskandidat.

Eller som overskriften på foredraget lød: ’Røverhistorier og anekdoter’.

’Arrangementet er primært relevant for direktører, afdelingsledere og chefjurister i kommunerne, men alle ansatte i kommunerne er velkomne til at deltage’, erklærer Horten på hjemmesiden om ’Kommunedag”.

Begivenheden bliver dog pludselig uden tidligere overborgmester Frank Jensen på plakaten.

Sagen kort: Derfor trak Frank Jensen sig som Københavns overborgmester og Socialedemokratiets næstformand

Justerer programmet

Qua hans blakkede ry og foredragets overskrift, ville Ekstra Bladet gerne vide, hvilke overvejelser man hos Horten havde gjort sig på forhånd, da man valgte at booke den krænkelsesanklagede eks-politiker til at fortælle røverhistorier fra fortiden.

Det skulle ikke blive nemt. Efter gentagne opkald, en række konkrete spørgsmål på mail og siden at have holdt Ekstra Bladet hen i præcis et døgn, meldte Horten endelig tilbage i et skriftligt svar:

'Vi har oplevet en opmærksomhed omkring Frank Jensens deltagelse i vores arrangement, som kan fjerne fokus fra arrangementets formål. Vi har derfor besluttet at justere programmet, således at Frank Jensens oplæg ikke længere indgår', lød det.

Frank Jensen er efter gentagne telefonopkald, sms og mails ikke vendt tilbage til Ekstra Bladet.

Dermed har det ikke været muligt at få Frank Jensens reaktion på, at han er blevet droppet med ganske kort varsel.

Beskyldt for at slikke

Frank Jensen, der nu er konsulent og driver sit eget firma FrankJensenCph, har masser af skeletter i skabet fra sin tid som magtfuld politiker.

I hvert fald ifølge flere kvinder, som tilbage i efteråret 2020 i Jyllands-Posten beskyldte 60-årige Frank Jensen for at have gjort seksuelle tilnærmelser over for dem og for blandt andet at have både gramset, kysset og slikket på dem, uden at de havde givet lov.

Da det blev afsløret, måtte han efterfølgende brødebetynget gå af og forlade sin post som Københavns overborgmester.

Det er tvivlsomt, om det var spøgelserne fra fortiden, Frank Jensen havde planer om at underholde med foran et spændt publikum, når han trådte op på scenen.