Droppet: Kunne ikke være anderledes

Voldtægtsdommen til Teitur Skoubo har betydet, at hans realitysæsoner er blevet fjernet fra streamingtjenesterne

Den to og et halvt år lange fængselsdom for voldtægt til realitystjernen Teitur Skoubo har været det helt store samtaleemne i realitybranchen i den forgangne uge.

En af dem, der har været helt tæt på Teitur, er 'Ex on the Beach'-deltageren Marco Harry.

Han har fra sidelinjen kunnet følge med i, hvordan Teiturs realitysæsoner er blevet fjernet på stribe fra Viaplay og Discovery+, hvilket ikke kun rammer Teitur Skoubo, men også alle de andre deltagere, der ikke længere kan få et gensyn med deres oplevelser i programmer som 'Ex on the Beach', 'Paradise Hotel' og 'Singletown'.

Spørger man Marco Harry, kan det dog ikke være anderledes.

- Det går udover folk, når deres sæsoner bliver fjernet fra nettet. Men det skal det. De må aldrig nogensinde supporte voldtægt på nogen måde, så det støtter jeg 100 procent, siger han, da Ekstra Bladet møder ham på den røde løber ved 'Let røven' - et støtteshow, der skal sætte fokus på prostatakræft.

- Men det er selvfølgelig heller ikke dine sæsoner, der er blevet fjernet, Marco?

- Haha, nej. Så kan det være, jeg havde tænkt anderledes om det, griner han og tilføjer alvorligt:

- Nej, selvfølgelig skal det fjernes.

Marco Harry støtter til fulde, at Teiturs sæsoner er blevet fjernet fra streamingtjenesterne. Foto: Emil Agerskov

Tæt på Teitur

Han fortæller, at han faktisk har været ganske nær Teitur Skoubo, inden han rykkede til Spanien.

- Jeg har været tæt på ham, da jeg har haft et forhold til hans søster, så vi har set meget til hinanden. Men i og med at han er flyttet til Spanien, er det blevet noget andet, og alt er kommet på afstand. I dag har jeg ikke som sådan det store forhold til ham.

- Hvordan har du det med, at han sidder bag tremmer?

- Det er da super ærgerligt for ham, men er han dømt skyldig, er der jo nok noget galt, konkluderer han.

Teitur Skoubo da han deltog i tv-programmet 'Singletown'. I dag er han fængslet. Foto: Janus Nielsen

Tort-erstatning

I Retten i Odense nåede dommeren frem til, at Teitur Skoubo skulle idømmes to år og seks måneders fængsel i sagen. Derudover skal Teitur Skoubo betale sagens omkostninger samt en tort-erstatning på 100.000 kroner til ofret. Han valgte omgående at anke dommen.

Ekstra Bladet kunne allerede kort efter den voldtægt, som Teitur Skoubo altså nu er dømt for, kaste lys over, hvad veninden til den forurettede havde oplevet i den lejlighed, hvor det hele udspillede sig. Læs den historie her.

Teitur Skoubo er langt fra den eneste realitystjerne, der har modtaget domme eller på anden vis gjort sig uheldigt bemærket. Læs mere om det her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I podcasten 'Der er brev' gennemgår vi hele retssagen mod Teitur Skoubo og fortæller om reaktionerne fra hans reality-kollegaer. Lyt med herunder eller i din foretrukne podcast-app