Droppet: Virkeligheden har overhalet Jim Lyngvild

Der var lagt op til det helt store i Jim Lyngvilds nye udstilling 'Blod og diamanter'.

Men nu er der chance for, at sarkofager, ligkister og bannere med dryppende blod går til spilde. For Jim Lyndvild har netop valgt at aflyse udstillingen. Det skriver jv.dk.

Årsagen er krigen i Ukraine, fortæller Jim Lyngvild til Ekstra Bladet.

- Når jeg ser i nyhederne, hvordan folk i gaderne i Ukraine bliver likvideret af russere, og jeg ser og hører, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, og hans hustru er mål nummer et og to, så kan virkeligheden komme til at blive lidt for virkelig, siger Jim Lyngvild.

Ikke alt for opmærksomhed

Lyngvilds udstilling 'Blod og diamanter' skulle have haft afsæt i den russiske zarfamilie, der blev dræbt på brutal vis tilbage i 1918.

Familien blev hevet ned i en kælder, stillet op på linje og slået ihjel. Udstillingen skulle fra 15. juni i år vises lige uden for Tønder i Sønderjylland, men det bliver der altså ikke noget af.

- Folk har tit en idé om, at Jim Lyngvild er sådan en, der bare råber og skriger og gør alt for at få opmærksomhed, men det gør jeg bestemt ikke. Jeg tænker mig om, lyder det fra Lyngvild, der fortsætter:

- Jeg skal kunne se mig selv i øjnene, og det ville jeg ikke kunne, lige meget hvor meget opmærksomhed jeg så fik, og det ville have fået rigtig meget opmærksom. Men man skal ikke gøre alt for opmærksomhed.

Lyngvild har foruden den nu aflyste 'Blod og diamanter' en række udstillinger bag sig. Blandt andet står han bag den meget debatterede 'Guld og guder', hvor kendte danske kvinder er fotograferet udklædt som såkaldte vølver. En udstilling som blandt andet kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen lod sig fotografere.

Har man købt billet til 'Blod og diamanter', så vil de blive refunderet, oplyses der.