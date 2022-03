Dukker ikke op i retten

Onsdag skulle Nicki Bille møde ved retten i Københavns Byret, hvor han er tiltalt for vold.

Men hovedpersonen selv er ikke dukket op, da han angiveligt er syg.

Han blev mødt med krav om lægeerklæring, og forsvareren kunne fortælle, at Nicki Bille siger, han har haft kontakt med sin læge, som ville give ham en lægeerklæring, men at den endnu ikke var kommet, da retten var sat.

Anklager argumenterede for, at der ikke er dokumenteret lovligt forfald endnu, og at sagen derfor bør fortsætte som planlagt, da der dukker vidner op snart.

Det valgte retten at efterkomme, og sagen fortsætter derfor uden Nicki Billes tilstedeværelse.

Forsvarer argumenterede for, at Nicki Bille har gjort, hvad han kunne, for at få en lægeerklæring til tiden.

Nicki Bille er tiltalt for at have slået en person i ansigtet med en knytnæve på en natklub i november sidste år. Anklageren har samtidig frembragt et krav om et opholdsforbud i nattelivet mellem midnat og klokken fem om morgenen i en endnu udefineret periode.

Han er desuden tiltalt efter paragraf 247, som handler om gentagelser. Nicki Bille har en tidligere betinget dom for vold, hvorfor han risikerer en ubetinget fængselsstraf i denne omgang.

Sagen fortsætter altså ved retten som planlagt, og her har forsvarer en påstand om frifindelse for både vold og opholdsforbud i nattelivet.

