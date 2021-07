Dybt berørt Bubber: Ufatteligt trist

Ad flere omgange har tv-værten Bubber arbejdet sammen med youtuberen Albert Dyrlund, der onsdag på tragisk vis døde i en ulykke.

I 2019 lavede de for eksempel sangen 'Marabou' sammen i selskab med musikgruppen ADHD.

- Jeg har mødt ham flere gange på min vej, og for mig har han altid været en sød knægt. Han var meget sig selv, og han var enormt dygtig til det, han kunne, siger Bubber og fortsætter:

- Jeg lagde også mærke til, at han var meget grænsesøgende i de ting, han gjorde, og han var ikke bange for at prøve kræfter med forskellige ting. Jeg kunne ikke lade være med at have en faderlig fornemmelse over for ham. Jeg synes virkelig, han var en sød og sjov gut.

Albert Dyrlund blev kun 20 år. Foto: Michael Bager/Ritzau Scanpix

Et liv forsvinder så hurtigt

Den folkekære tv-vært kan ikke forstå, at Albert Dyrlund nu er væk. De to har talt sammen under coronapandemien, hvor de også lavede en Youtube-video sammen.

- Det er ikke til at forstå, hvor lynhurtigt et liv kan forsvinde, og hvor brat tingene kan slutte, uden at man aner det, siger han og fortsætter:

- Jeg synes virkelig, det er trist, for han havde så mange gode år foran sig, og det er trist, at han ikke skal opleve alle de ting, der lå forude. Han var en god dreng med et godt glimt i øjet. Det er ufatteligt trist, at han ikke er mere.

Bubber fortæller, at han vil huske Dyrlund som en stærk gut, der til tider levede en hård tilværelse i jagten på følgere.

- Youtube-branchen er jo hård, og det gælder om at være først og hurtigst, og det gælder om at turde at være vildere og vildere i jagten på kliks. Det er en enorm hård branche, hvor der er en stor vægt på ens skuldre, og det tænker jeg også, der har været på Alberts. Mit indtryk er, at han levede livet farligt, lyder det fra Bubber.

- Derfor er det også så tragisk at tænke på, at han døde, mens han optog en Youtube-video. Imens han gjorde det, han elskede, slutter Bubber.