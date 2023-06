Dybt berørt: - Det var et overgreb

Gorm Wisweh følte, at han skulle tage sig af familien, da han mistede sin far som barn

Som otteårig mistede tv-kokken og manden bag pizzakæden 'Gorms' sin far, der døde af kræft.

Han er gæst i den seneste episode af Radio4-programmet 'Overskud' med værten Sofie Østergaard, der også mistede sin mor som 15-årig, og her er de helt enige om, hvad voksne ikke skal sige til børn, der har mistet en forælder.

- Jeg blev taget til side af voksne tre-fire dage efter min fars død, hvor der blev sagt til mig, at nu var jeg manden i huset og skulle tage mig af min mor og passe på min familie, siger Gorm Wisweh og fortsætter:

- Jeg var fucking otte år gammel. Jeg ved, at det var velmenende og ikke for at gøre skade på mig, men at lægge det ansvar på mig - set i bagklogsskabens lys, så var det et overgreb.

Skulle passe på familien

Gorm Wisweh uddyber, at han følte ansvar for at passe på sin familie og derfor mistede en del af sin barndom.

- Det kommer til at stigmatisere dig, for som niårig bliver du ked af, at du har soppet i dine nye sko, når det går op for dig, hvad du har gjort og nu skal hjem.

Han fortæller, at hans mor stadig i dag er ked af, at Gorm og hans søskende blev for hurtigt voksne.

- Det kommer til at sidde så dybt resten af ens liv.

Sofie Østergaard fortæller, at hun også får våde øjne under deres snak, fordi hun kan nikke genkendende til oplevelsen af, at skulle tage sig af de voksne.

- Jeg havde et nært familiemedlem og en lærer, der gjorde det. Noget af det, der har sat sig allerdybest i mig, er, at 'nu skal jeg passe på det hele', siger hun.

- Gu' skal jeg ej! Og gu' skal du ej!

