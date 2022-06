Dyr cocktail for L.O.C.

Den 42-årige rapper har haft et hårdt år rent økonomisk

Lukkede spillesteder, aflyste koncerter og et coronaplaget land.

Den cocktail har været en dyr fornøjelse for rapperen L.O.C. med det borgerlige navn Liam O'Connor.

Det dugfriske regnskab for hans firma, SGMD ApS, er ikke opmuntrende læsning.

Årets resultat havner på et minus på 374.548 kroner, mens han i 2020 leverede et plus på 757.845 kroner før skat.

Af regnskabet fremgår det, at det især er coronaens skyld, at L.O.C. ikke har tjent ret mange penge.

'Årets resultat er i lighed med de øvrige virksomheder i musikbranchen fortsat præget af de negative følger af covid 19- pandemien,' står der i ledelsesberetningen.

Stabil løn

Mens den aarhusianske musiker med rødder i Irland i 2020 havde en bruttofortjeneste på 2.535.256 kroner, så er den i 2021 faldet markant til 436.478 kroner.

Trods nedturen har L.O.C. ikke mærket en betydelig lønnedgang, kan ses i regnskabet.

Sidste år udbetalte han 1,4 millioner kroner til den ene ansatte, der er i firmaet, og som formentlig er ham selv. Lønudgiften i SGMD ApS er i 2021 faldet en smule til 1.320.952 kroner. Det svarer til en månedsløn på 110.000 kroner.

Desuden er der ubetalt 300.000 i udbytte fra firmaet.

Årets sløje resultat har betydning for egenkapitalen i SGMD ApS. Den er faldet fra 4.124.354 i 2020-regnskabet til 3.522.379 i det netop offentliggjorte regnskab for 2021.

2021 har ikke været hårdt for alle danske top-musikere - læs mere om de rigeste af dem her.