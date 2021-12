Dyrby bryder tavsheden: - Jeg har krænket

Michael Dyrby forlader nu sit flyverskjul og bryder nu tavsheden.

Det sker i et interview med Berlingske, der er en del af samme mediehus som B.T., hvor han er ansvarshavende chefredaktør.

I interviewet fortæller han, at han har holdt sig skjult i den seneste uge, fordi dokumentaren om TV 2 har ramt ham hårdere, end han havde forventet.

Selv bliver han ikke nævnt ved navn i dokumentaren, da alle andre ledere end Jes Dorph-Petersen, der selv stod frem, er anonymiserede i dokumentaren. Men han indrømmer i interviewet, at han har krænket.

- Har jeg krænket nogen? Altså, i og med jeg er en del af dokumentaren, og de kvinder, som fortæller om deres oplevelser, jo helt tydeligt føler sig krænkede, så er det klart, at jeg har krænket nogle. Det er vanvittigt, og det undskylder jeg virkelig for.

Michael Dyrby fratrådte sin stilling som nyhedsdirektør hos TV 2 i slutningen af 2015. I interviewet med Berlingske fortæller han, at han efterfølgende så tilbage på TV 2 som 'noget kult, nærmest sekt-agtigt' og sig selv som måske 'et røvhul' men 'et dygtigt røvhul'.

Sendt på ferie

Ekstra Bladet har siden dokumentarens offentliggørelsen forsøgt at få et interview med Michael Dyrby, der dog ikke har haft samme standarder, som han forventer af andre magthavere i samfundet. I stedet gik han i flyverskjul, efter Anna Thygesen afslørede, at han havde opført sig grænseoverskridende over for hende.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Anna Thygesen om hvorfor hun står frem med navnet efter Metoo på TV 2-dokumentar.

Ikke engang B.T. selv kunne få den ansvarshavende chefredaktør i tale til kritiske spørgsmål, og chefredaktør på B.T. Jonas Kuld Rathje var da heller ikke imponeret over det.

- Vi bliver jo lidt til grin i øjeblikket - med rette, synes jeg - når vi ikke kan få de svar fra vores egen chef. Ret skal være ret, vi har fået et svar på nogle spørgsmål, men det er måske også svar på dem, der er lettest og mest belejlige at svare på, sagde han i podcasten 'Det vi taler om'.

Michael Dyrby har siden Anna Thygesens afsløring været sendt på ferie, fordi 'han var ked af det'.

Over for Berlingske bekræfter Michael Dyrby, at han onsdag vender tilbage på arbejde.