Dyrby overværede Langballe-lussing

Den hjemsendte BT-chef Michael Dyrby var til stede, da en TV2-chef uddelte en lussing til den daværende politiske redaktør Anders Langballe.

Det kan Ekstra Bladet afsløre på baggrund af flere kilder, som også var til stede, men som ønsker at være anonyme.

Det var - ifølge kilderne - den tidligere kanalchef på TV2 News - Mikkel Hertz - som gav Langballe en lussing under en julefrokost.

Michael Dyrby var på daværende tidspunkt nyhedsdirektør og medlem af TV2's direktion - den øverste ledelse.

Alligevel fik lussingen ingen synlige konsekvenser for Mikkel Hertz, som fortsatte som kanalchef for TV2 News frem til 2015. Her blev han - trods lussing - forfremmet til nyhedsdirektør på TV2.

Det skete da Michael Dyrby trak sig efter en skandale om utroskab, sms'er og nøgenbilleder, der satte Dyrby i en 'sårbar position'.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Michael Dyrby. Det har derfor ikke været muligt at få svar på, hvad Michael Dyrby gjorde internt på TV2 i forhold til Mikkel Hertz.

'Legendernes Julefrokost'

Kilderne oplyser samstemmigt, at episoden med lussingen fandt sted ved den årlige såkaldte 'Legendernes Julefrokost' på en restaurant i København for syv-otte år siden.

Anders Langballe ønsker ikke selv at sætte navn på gerningsmanden bag lussingen, men flere kilder bekræfter uafhængigt af hinanden, at det var den daværende kanalchef på TV2 News Mikkel Hertz.

Ekstra Bladet har konfronteret Mikkel Hertz, der stoppede på TV2 i juni i år, men han har ikke ønsket at svare klart på beskyldningen.

Først kan han 'ikke forestille' sig at have slået Anders Langballe, men da spørgsmålene konkret handler om 'Legendes Julefrokost' nægter Mikkel Hertz at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.

Onsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at Michael Dyrby er blevet sendt hjem på ferie fra B.T., hvor han til daglig er ansvarshavende chefredaktør, i kølvandet på Discovery+-dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

I dokumentaren stod en lang række nuværende og tidligere TV 2-medarbejdere frem og fortalte, hvordan de på TV 2 har været udsat for seksuelle krænkelser og/eller har været været vidne til en dybt sexistisk kultur på tv-stationen.

Michael Dyrby, der var nyhedschef og direktør på TV 2 fra 2002 til 2015, har i den forbindelse i medierne fortalt, at han 'burde have set den sexisme, der nu bliver beskrevet'.

Har meldt det til ledelsen

Den tidligere politiske redaktør Anders Langballe oplyste tidligere til Ekstra Bladet, at han har meldt den fysiske vold til TV2's nuværende administrerende direktør Anne Stig Christensen.

- Jeg har meget detaljeret redegjort for fysisk vold over for Anne Stig Christensen - både på skrift og tale - om hvad jeg selv har oplevet på TV 2 med forskellige chefer, hvor én er meget central nu, sagde Anders Langballe.

'Hvis man ikke indordner sig...'

Det er første gang, at Anders Langballe offentligt omtaler den fysiske vold, som han mener sig udsat for i sin tid på TV 2 og som flere kilder nu bakker op om.

- Den meget konkrete episode ligger mange år tilbage i tiden, og den var et udtryk for brutaliteten i ledelsen. Hvis man ikke indordner sig, så kan det udmunde i fysisk vold, fortalte den tidligere politiske redaktør.

'Lussing som ledelsesredskab'

På Twitter nævner han dog selv en 'lussing' som et eksempel på fysisk vold.

'Det kunne eksempelvis være at bruge en lussing som ledelsesredskab, når laverestående skal bankes på plads i en tilspidset situation', skriver Anders Langballe.

Møderne om den fysiske vold med den nuværende TV 2-ledelse fandt sted for omkring et år siden, 'dengang advokatundersøgelsen kørte på TV 2' ifølge Anders Langballe.

