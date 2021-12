Dyrbys chef taget i løgn: Rystende B.T.-sms'er afsløret

- Jeg er et levende bevis på, at Dyrby har faciliteret den kultur på B.T., som han åbenbart også har faciliteret på TV 2.

Sådan lød den kontante melding fra Anne Louise Rühe, der tidligere har været ansat på B.T., da hun medvirkede i Orientering på P1.

Meldingen kommer efter koncernchef i Berlingske Media, Anders Krab Johansen, stadig bakker ubetinget op om Michael Dyrby, der er ansvarshavende chefredaktør på B.T.

Ny dokumentation viser dog, at Krab Johansen ikke taler sandt om, hvor meget han selv blev inddraget i koncernens håndtering af en alvorlig krænker-episode.

Anders Krab-Johansen nægter at have set beviserne i en grov krænker-sag på B.T., selv om han fik dem tilsendt. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

I P1-programmet fortæller Anne Louise Rühe, hvordan en redaktør på B.T. blandt andet snagede i hendes privatliv med upassende spørgsmål og på et tidspunkt tilbød hende en trekant.

Og så løfter hun over for Ekstra Bladet sløret for en sms-korrespondance, der har fundet sted mellem hende og den pågældende redaktør. Dokumentation som Andes Krab Johansen har fået tilsendt, men nægter at have set.

På det sociale medie Twitter fortæller Krab-Johansen, at han ikke kendte til de krænkende beskeder mellem Anne Louise Rühe og hendes redaktør.

Skæv magtbalance

Til Ekstra Bladet fortæller Anne Louise Rühe, at hun nu vælger at udstille beskederne, fordi hun er træt af Anders Krab-Johansens fortælling om, at Dyrby ikke har været med til at skabe en sexistisk kultur på B.T.

- Jeg bliver indigneret over, at Krab siger, der ikke var sexisme. Det var der, og Dyrby var bekendt med sagen og beskederne fra redaktøren. De har fået det tilsendt begge to, og Krab lyver om, at han har modtaget det.

Ekstra Bladet har set korrespondancen mellem de to parter, hvor det tydeligt fremgår, at de to udvekslede beskeder af personlig karakter.

- Det var ham, der mente, at vi var venner. Det var en relation, jeg indgik i, fordi det foregik på min arbejdsplads, og jeg følte, jeg måtte opretholde den, fordi jeg kunne se at dem, han var uvenner med, ikke havde det godt. Han var min chef. Han kunne fyre mig, hvis han ville, og det skrev han også direkte.

Lyver om beskeder

Anne Louise Rühe valgte at sende beskederne til både HR-chef Lise Glerup, Anders Krab-Johansen og Michael Dyrby.

- Efterfølgende besluttede de at iværksætte en undersøgelse af ham, hvor de jo så besluttede, at der ikke var noget at komme efter, fordi vi havde været 'venner', lyder det fra Anne Louise Rühe.

Ekstra Bladet har set skriftlige beviser på, at beskederne blev sendt til de tre chefer.

På Twitter påstår Anders Krab-Johansen dog, at han ikke har set det tilsendte materiale.

'Jeg har ikke set fortroligt materiale fra parterne i sagen. Jeg har fulgt sagen og læst rapporten', skriver han, mens han dog erkender, at sms'erne er nævnt i rapporten.

'Dyrby er øverste chef, og jeg er vist et led imellem (det skal jeg dog tjekke). Og ja, parterne udleverede sms og messenger-beskeder til faktaundersøgelsen. Jeg har ikke set materialet, men kun rapporten og konklusionerne'.

Her ses et ud af mange tweets fra Anders Krab-Johansen. Foto: Twitter

Tweet fra Anders Krab-Johansen. Foto: Twitter

Ikke flere konsekvenser

På et internt møde hos B.T. torsdag kan Ekstra Bladets kilder fortælle, at Michael Dyrby har kaldt beskederne fra redaktøren 'grænseoverskridende', men ud over den allerede udsendte advarsel blev der ikke lagt op til, at der kommer yderligere konsekvenser for medarbejderen, der fortsat er ansat.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra tillidsmand på B.T., Rasmus Skat Andersen, men det har trods gentagne henvendelser ikke været muligt.

- Jeg kan ikke forstå det. Vi har med voksne mennesker at gøre, og at de ikke kan se, at det er problem med chefer, der sender denne her slags beskeder til underordnede er mig en gåde. Nogle gange tænker jeg, om det er fordi, jeg taler et andet sprog end dem, fortæller Anne Louise Rühe.

Michael Dyrby kan umiddelbart fortsætte som chefredaktør på B.T. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Kan du forstå, hvis nogen tænker, at der kunne være tale om et hævntogt mod din tidligere arbejdsplads?

- Der er intet hævntogt. Jeg sagde selv op. Det eneste, der er sket her, er, at en chef har opført sig upassende over for en medarbejder. Flere har også spurgt, hvorfor jeg ikke sætter navn på redaktøren. Det kommer jeg ikke til. Det her handler om en kultur, der skal ændres, lyder det.

- Anders Krab-Johansen har jo tilbudt jer et møde, hvor I kunne tale om undersøgelsen. Hvorfor tager I ikke imod det?

- Det er et ulige magtforhold. Jeg fik rapporten læst op én enkelt gang og har ikke set den siden. Han har haft den liggende og har kunnet forberede sig på, hvad der stod i den. Jeg bad om at få den tilsendt inden mødet, og det skrev hans sekretær, at jeg ikke kunne. Så nej, det har jeg ikke behov for.

Tavshed fra chefer

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anders Krab-Johansen, der ikke ønsker at svare på spørgsmål om sagen.

I stedet henviser han til Berlingske Medias HR-direktør, Lise Glerup Pedersen. Ekstra Bladet har i skrivende stund ikke fået svar fra hende.

Ekstra Bladet ville også gerne have haft svar fra ansvarshavende chefredaktør på B.T., Michael Dyrby, på en række spørgsmål i sagen, men han er ikke vendt retur på vores henvendelse.

Over for Politiken har han da også i en sms bedyret, at han nu 'ikke giver flere interviews'.

Ekstra Bladet har også forsøgt den omtalte redaktør, men han er i skrivende stund ikke vendt retur på vores henvendelse.

Onsdag eftermiddag stillede Dyrby efter mange dages tavshed om de krænkelser, han har indrømmet at have begået i sin tid som chef på TV 2, op til interview med Ekstra Bladet.

Det kan du læse her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør mere om sagerne på TV 2 i podcasten 'Kvindetribunalet' her: