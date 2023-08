Efter 11 år på skærmen: Stopper på TV 2

Med et bredt smil har Ellen Nybo i 11 år fortalt om både sol, regn og sommerblæst på TV 2s kanaler.

Men det er snart slut. Den 41-årige journalist-uddannede vejr-vært har valgt at fratræde sin stilling. Det fortæller hun selv i et længere opslag på Instagram.

'Tilbage i maj traf jeg nemlig den beslutning, at jeg efter 11 år i vejrets tjeneste nu skal ud og prøve noget andet. Jeg stopper derfor på TV 2 Vejret i slutningen af september', skriver hun og fortæller, at beslutningen har været svær.

'Beslutningen har bestemt ikke været nem. Den har været fyldt med tårer, tvivl og vemod, for det er mange gode, sjove og spændende år af mit arbejdsliv samt fantastiske kollegaer, jeg nu siger farvel til'.

Omstruktureringer

I opslaget forklarer Ellen Nybo begrundelsen for, at hun netop nu har valgt, at hun skal noget andet i sit arbejdsliv.



'Jeg har valgt at stoppe i forbindelse med en omstrukturering af Nyhederne, som også påvirker TV 2 Vejret. Det har gjort beslutningen mindre svær, for dels har jeg kunnet søge en frivillig fratrædelse, dels føles timingen helt rigtig - noget nyt skal bygges op på Vejret, og mens jeg flyver fra reden, står mine seje, kompetente vejrkollegaer klar til at levere topklasse vejr- og klimaformidling'.

Det er med udgangen af september, at Ellen Nybo takker af på skærmen for denne gang.



'Hvad der sker derefter, ved jeg faktisk ikke endnu. Men jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden bringer', skriver hun.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Ellen Nybo.