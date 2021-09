Efter 12 år: Dropper tv-succes

Lola Jensen har ageret fast familievejleder i 'Go' morgen Danmark' siden 2009, men nu er det slut

Hele Danmarks familievejleder Lola Jensen er kendt for sine direkte meninger om børneopdragelse i 'Go' morgen Danmark' på TV 2.

Her gav hun gode råd om alt fra madpakker til teenagere, der smækker med dørene.

De første seks år var hun at finde på skærmen hver onsdag, og senere blev det lavet om til hver anden onsdag.

Men nu er det altså helt slut, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det er min egen beslutning at stoppe, fordi jeg skulle have en anden rolle, hvor jeg kun blev kaldt ind i programmet engang imellem i stedet for den faste vagt hver anden onsdag. Det ville jeg ikke være med til, siger 65-årige Lola Jensen og tilføjer:

- Jeg var bange for, at jeg ville blive hende den skrappe, hvor jeg kun bliver kaldt ind, når der er særlige emner med bål og brænde i.

Det skal ikke være ensbetydende med, at familievejlederen vil undgå særlige emner, men hun har alligevel afvist at fortsætte i en ny rolle.

- Jeg har også været med til det svære, men så har jeg vendt tilbage til at snakke om skoleferier eller skilsmisser efterfølgende. Den balance har været skøn, udtaler familievejlederen.

Lola Jensen vil savne at rådgive forældre om børneopdragelse i 'Go' morgen Danmark'. Foto: Jonas Olufson

Savner det allerede

Selvom Lola Jensen selv har sagt farvel til 'Go' morgen Danmark' kan hun allerede nu mærke et savn.

- 'Go' morgen Danmark' har været en fast puslespilsbrik i min hverdag i rigtig mange år. Jeg savner det allerede nu.

Familievejlederen har været ekspert i morgenprogrammet kvit og frit, men en del af 'lønnen' har været den flotte omtale og alle de forældre, der har lovprist hendes gode råd, forklarer hun.

Lola Jensen havde egentlig ikke tænkt sig at komme med en udmelding omkring stoppet, men føler alligevel nu, at hun skylder det til dem, der undrer sig over, hvor hun bliver af.

- Jeg vil gerne sende en skøn hilsen til alle de mennesker, der sidder derude og tænker, hvor blev hun af? Det kan ikke nytte noget, at folk pludselig tror, at jeg er blevet syg, eller de spørger min mand, hvad der er blevet af mig. På den her måde får jeg sagt farvel til alle.

Når det så er sagt, understreger Lola Jensen, at hun langtfra er slut med at arbejde.

- Jeg fortsætter med at lave podcast med Morten Resen, holde foredrag og er familievejleder på 37. år. Jeg skal i hvert fald ikke på pension endnu, griner hun.