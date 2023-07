Efter 12 år: Nu er det slut

Irina The Diva er fortid.

Navnet, som influenceren og tv-kendissen Irina Olsen har brugt i flere år, vil hun nemlig ikke bruge længere.

Nu skal det i stedet bare være Irina Olsen.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at beslutningen har været mange år undervejs.

- Nu er der gået 12 år, hvor jeg har brugt det navn, og jeg har nye projekter i støbeskeen. Divaen er væk, og nu er det mere hej til mor, siger Irina Olsen.

Hun og manden, dj'en Faustix, blev for nylig forældre for anden gang, da de bød velkommen til deres søn, Aston. I forvejen har de datteren Alessia på otte år.

- Jeg har fået ændret mit navn på Instagram nu. Det har taget overraskende lang tid - flere år faktisk - men nu er det endelig klaret, siger hun med et grin.

Irina Olsen er kendt fra programmer som 'Divaer i junglen' og 'Mig og min mor'. Foto: Jonas Olufson

Diva og reality

Med morrollen har også fulgt en ny karrierevej, og reality-programmerne som 'Divaer i junglen' og 'Mig og min mor' er skiftet ud med andre projekter. Derfor ligger 'navneskiftet' lige til højrebenet ifølge Irina Olsen.

- Dengang, hvor jeg gik under Irina The Diva, lavede jeg meget reality i klassisk forstand. Det var vildt, ungt og festligt, og den slags tv laver jeg jo ikke mere. Det sidste tv, jeg lavede, var 'The Olsens' (hendes eget program, red.), og det er jo noget helt andet, siger hun.

Ifølge Irina Olsen får hun dog stadig tilbud om at være med i realityprogrammer.

Ny karrierevej

- Jeg bliver tit spurgt, om jeg vil lave mere tv og reality, men jeg har ikke meget tid med to børn og en mand, der rejser meget for at spille. Men jeg vil ikke sige, at det definitivt er helt slut, hvis det rigtige dukker op. Reality i klassisk forstand er jeg dog færdig med, siger hun og tilføjer:

- Jeg blev for eksempel spurgt, om jeg ville være med i realityprogrammet 'Good Luck Guys', men sådan noget skal jeg ikke være med i. Det skib er sejlet, og jeg tænker også, at en del af den her reality-identitet har ligget i diva-navnet, så på den måde passer det godt med skiftet. Jeg er glad for de oplevelser, jeg havde som ung, og at jeg festede og var vild og fik alle de ting med. Men nu giver det her skift fuldstændig mening, siger Irina Olsen, der i stedet for reality nu har kastet sig helhjertet ind i et liv som iværksætter.

Blandt andet med en podcast og en ny makeup-linje på vej.

Ifølge Irina Olsen er det dog også specielt at give afkald på et navn, der har fulgt en i så mange år.

- Det navn har jo været en del af min identitet, siden jeg var meget ung. Det startede, da jeg skøjtede, hvor der jo er fuld knald på drama, musik og fart, og derfor var det naturligt, at min blog kom til at hedde noget med diva, og så kørte det derfra, siger hun og tilføjer:

- Derefter blev det et brand for mig, men nu er det tid til noget nyt, siger hun med et grin.