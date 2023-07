Efter 12 år: Single igen

Efter 12 år sammen har skuespiller Bjarne Henriksen og Anja Vang Kragh valgt at gå hver til sit.

Det bekræfter den 64-årige skuespiller, der blandt andet er kendt fra 'Taxa', 'Forbrydelsen' og 'Rejseholdet', over for ugebladet Her og Nu.

- Vi gik fra hinanden før jul, siger han til ugebladet.

52-årige Anja Vang Kragh, der arbejder som kostumedesigner, er da også flyttet ud af deres fælles lejlighed på Frederiksberg, hvor Bjarne Henriksen nu bor alene.

Her ses Bjarne Henriksen og Anja Vang Kragh sammen til premiere på 'Anything Goes' på Det Ny Teater. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hård skilsmisse

Tilbage i 2010 blev Bjarne Henriksen skilt fra sin daværende kone, Marianne, som han havde været sammen med i 30 år.

Sammen har de to børn.

Bruddet tog dengang meget hårdt på ham, og han sagde som konsekvens nej til flere jobs i tiden efter.

'Bjarne har bedt om at blive fritaget, da han skal skilles,' stod der i en pressemeddelelse, som skuespilleren udsendte i forbindelse med skilsmissen, hvor han samtidig aflyste en forestilling.

Skuespilleren lagde da efterfølgende heller ikke skjul på, at tiden efter skilsmissen havde været meget svær.

- Det er svært og smertefuldt, og det vil det altid være, når man har været sammen i mange år. Men vi måtte erkende, at vi var vokset fra hinanden, lød det fra Bjarne Henriksen i et interview med B.T. om skilsmissen.

Siden fandt han så kærligheden igen, men kan nu atter kalde sig single.

Bjarne Henriksen er lige nu aktuel i teaterforestillingen 'Robin Hood'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Bjarne Henriksen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.