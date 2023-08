Efter 13 år: Nu er det slut

TV 2-profilen Jesper Steinmetz bytter i fremtiden USA ud med Storbrittanien.

Den 56-årige journalist har nemlig fået nyt job og skal nu være TV 2's nye Europa-korrespondent.

Det oplyser han på Instagram.

'Den 1. september flytter jeg til London for at blive TV2s nye Europa-korrespondent', skriver han i opslaget og fortsætter med at fortælle, at det for ham er noget af en drøm, der går i opfyldelse:

'Siden jeg som teenager første gang besøgte denne fantastiske storby, har jeg drømt om at slå mig ned i dette mekka for teater, litteratur, arkitektur og historie', skriver han videre.

Revner af begejstring

I opslaget lægger den garvede TV 2-korrespondent ikke skjul på, at han glæder sig meget til de nye udfordringer, der venter ham.



'Jeg er ved at revne af begejstring over at få lov til at rapportere fra et Europa, der ligesom USA kæmper med en voksende kløft mellem rig og fattig og er et kontinent ramt af en krig, som har tvunget os til at kæmpe for de frihedsidealer og værdier, der kendetegner os europæere', lyder det.

I hele 13 år har Jesper Steinmetz været korrespondent i USA, og for ham er det derfor nu naturligt at kaste sig over nye udfordringer.

'Jobskiftet betyder dermed et farvel til USA efter…hold nu godt fast…13 år. Jeg har været i samtlige 50 stater, skrevet to bøger om USA, været vidne til verdenshistoriske begivenheder. Da en sød dame blandt publikum til et af mine foredrag spurgte, hvilken reportage jeg stadig efter alle disse år i USA manglede at lave, tænkte jeg længe og blev hende svar skyldig. Og når man har det sådan som journalist, er det mission complete og tid til at drage videre', lyder det fra Steinmetz, der fortsætter:



'Min mission i Europa vil være den samme, som har været styrende for min tid i USA. Jeg ønsker at komme ud blandt folk, derud hvor livet leves, blandt de mennesker der har håb og bekymringer. Det er deres historier, der fortjener at blive fortalt'.

Under opslaget vælter det ind med lykønskninger fra Steinmetz' kolleger.

'Tillykke Jesper! Det bliver fremragende', lyder det fra TV 2-vært Dennis Ritter.

'Hurraaaaa', skriver TV 2-korrespondent Divya Das.