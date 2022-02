Efter 19 år: Danskprøven bestået

Hos kendiskokken Umut Sakarya er glæden ikke til at tage fejl af.

I et opslag på Instagram deler han den glædelige nyhed, at han nu har bestået danskprøven, hvilket betyder, at han nu kan søge om statsborgerskab i Danmark.

Og det var da også på tide, fortæller han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Det er dejligt, at jeg kan det, nu hvor jeg har været 19 år i Danmark, fortæller den tyrkiskfødte kok, der dog har en god grund til, at han først har været igennem prøven nu.

- Det er fordi, man før har skullet møde fysisk op på et kursus, inden man kunne tage prøven, men nu havde de åbnet for muligheden for, at man kunne tage testen direkte uden at komme på kursus, siger Umut Sakarya.

Selvom det er en glædens dag, mener Umut Sakarya, at selve prøven virkede en smule ved siden af.

- Vi skulle lave et håndskrevet brev om biodiversitet i Hjørring Kommune til borgmesteren, og det undrer mig meget. Jeg ved lidt om biodiversitet, fordi jeg elsker at se programmer om klima og lige har været ude at rejse med Simon Juul, der taler meget om den slags, men det er jo meningen, at alle mennesker med alle faglige baggrunde skal kunne klare prøven, siger han og fortsætter:

- Det er som om, at hele systemet er skabt til ikke at skulle give nogen statsborgerskab, som om det er en eller anden Rasmus Paludan-type, der har lavet setuppet.

Fejrer med flæskesteg

Umut Sakarya har da også mødt mange, der som ham har trukket på skuldrene over systemet.

- Folk synes, det er sjovt og absurd, at der skal bruges tid og midler på det. Man skal for eksempel også møde fysisk op for at hente beviset, i stedet for at de bare sender det via e-boks. Og min fire år lange uddannelse som kok med højeste udmærkelser tæller ikke i det system, siger han.

Ikke desto mindre skal begivenheden nu fejres med manér.

- Jeg er inde for at fejre det sammen med min kammerat, og det gør vi ved at lave flæskestegssandwich, lyder det fra Umut Sakarya.