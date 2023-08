Efter 22 år: Dansk Grand Prix-stjerne er blevet single

Musikeren Søren Bundgaard skal skilles fra sin kone og deler ud af sine drømme for fremtiden i et opslag på Instagram

Kærligheden er bristet for den danske Grand Prix-stjerne Søren Bundgaard og hans kæreste, Helle Dalgaard.

De to har nemlig valgt at gå hver til sit efter 22 års forhold.

Det oplyser Søren Bundgaard i et opslag på Facebook.

'Kære alle. For at undgå undren - og komme godt videre herfra - vil jeg gerne dele med jer, at Helle og jeg ikke længere danner par,' skriver han i opslaget og fortsætter:

'Det er selvfølgelig en stor ting efter mange år sammen, men jeg ønsker ikke at udbasunere privatliv. Til gengæld er jeg stærkt opsat på at komme rigtig godt videre.'

Søren Bundgaard og Helle Dalgaard har været sammen i mange år og har sammen et hus i Toscana. Foto: Anita Graversen

Vil leve livet

I opslaget lægger den 67-årige sanger ikke skjul på, at han da også har masser af mod på, hvad fremtiden bringer.

Annonce:

'Det (leve livet, red.) vil jeg (fortsat) gøre med gode vaner og masser af oplevelser med de mennesker, jeg har kær. Både venner i Italien, jer i Danmark og lige nu med min datter her i Toscana. Jeg er så absolut ikke færdig med at leve livet. Og jeg glæder mig til at gribe det og opleve alt, hvad det bringer,' lyder det videre fra Søren Bundgaard.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Søren Bundgaard, der oplyser, at han ikke har lyst til at dele flere detaljer om årsagen til bruddet.

Håber at finde en skøn kvinde

'Det er selvfølgelig en stor ting at blive single efter 22 år, men det kan jeg heldigvis bearbejde her i verdens skønneste omgivelser. Jeg bruger al min tid på musik, motion, lækker italiensk mad og gode venner og familie. Jeg håber bestemt at finde en skøn kvinde at dele det hele med en dag. Men lige nu er det nok mest gode samtaler, en macchiato og kulturelle oplevelser, der kunne være hyggeligt at dele med en sød kvinde', skriver han i en besked til Ekstra Bladet.

Til Ekstra Bladet oplyser Helle Dalgaard, at hun ingen kommentarer har til bruddet.

Musiker Søren Bundgaard er bedst kendt som den ene halvdel af duoen Søren og Kirsten, der stillede op i Dansk Melodi Grand Prix i firserne og vandt tre gange på fem år.

Ekstra Bladet har tidligere besøgt Søren Bundgaard og Helle Dalgaard til en snak om deres liv i Italien. Læs mere om det her.