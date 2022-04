Efter 'Absolute Music'-shitstorm: Nu taler hun endelig ud

Som kulturminister havnede Joy Mogensen i modvind hos musik-feinschmeckere for at kalde en opsamlings-skive med blandet harmløs popmusik for 'sin yndlings-cd'. Nu hun fortæller Joy, at hun dannede sin identitet til den plade og kalder samtidig finkultur for 'fordummende'

I Radio4's ugentlige program 'Portrætalbum' har man en kendt person i studiet, som man i to timer tegner et portræt af med udgangspunkt i et musikalbum, der har præget vedkommende som menneske på et tidspunkt i livet.

I den seneste udgave er tidligere kulturminister Joy Mogensen således på besøg, men det er ikke et hvilket som helst album, hun er inde for at tale om.

Omdrejningspunktet er nemlig det meget omtalte opsamlingsalbum 'Absolute Music 2' fra 1993 med 18 blandede numre fra datidens hitlister - et album, Joy Mogensen for næsten to år siden kom for skade at nævne som sin favorit, da hun blev spurgt, hvilken plade eller cd, der var hendes yndlings gennem tiden.

Mange mener, at den daværende kulturminister fuldt bevidst nævnte en cd med blandet harmløs pop- og rockmusik som en slags 'musikkens makrelmad' - altså noget, der ramte plet hos kernevælgerne og var vand på Hr. og Fru Danmarks mølle. Noget, de ville kunne identificere sig med.

Ikke 'fint' nok

Alligevel skabte det en regulær shitstorm hos de finkulturelle og musik-feinschmeckere - eller folk som legede, at de var det - med den begrundelse at det var beskæmmende, at selveste kulturministeren ikke kunne komme på noget bedre at nævne. Underforstået: musik med mere substans, historik og betydning.

Giver værdi

I dag forsvarer Joy Mogensen sit valg:

- Jeg var faktisk ikke en pige, som interesserede mig særligt meget for popmusik op til 1993. Jeg var begyndt at spille klassisk klaver, så jeg gik mest op i klassisk musik. Men jeg nåede teenagealderen, og man var nødt til at udforske, hvor alle de andre unge var - ellers fik man jo aldrig en kæreste, vel? Så jeg var nødt til at orientere mig mod det her, og da var 'Absolute Music' et godt sted for sådan en famlende teenager at finde ud af, hvordan man lytter til det, som alle andre også lytter til, fortæller Joy Mogensen til vært Anders Bøtter og fortsætter:

- Jeg begyndte at udforske verden omkring 1993, for jeg var meget genert som barn. Jeg blev spejder, og prøvede nogle ting af. Jeg var nået dertil, hvor jeg ville se, om jeg kunne noget mere. Det handlede om at blive en del af ungdomsmiljøet, og da er popmusik rigtig ofte noget af det, der kommer til at betyde noget i de år, fordi man prøver sin identitet af. Det var også derfor, jeg nævnte det her album (da hun blev spurgt, red.).

- Jeg lytter til så meget forskelligt, men jeg valgte den her, fordi den var vigtig for mig på det tidspunkt i livet, hvor jeg begyndte at danne min egen identitet ude i den store verden (...). Jeg er stødt på musik på mange forskellige måder, men det vigtigste er jo, at man finder noget godt, som giver en værdi, siger den tidligere borgmester og minister.

Sådan så frontcoveret til 'Absolute Music 2' fra 1993 ud. Albummet indeholdt hits fra både 1992 og 1993. Det nåede i alt at udkomme 22 gange mellem 1992 og 2002, hvilket er omkring to opsamlinger om året. PR Foto

Før internettets tid

Joy Mogensen fortæller, at hun syntes, det var smart, at man ét sted kunne få så meget på en gang. Især fordi ord som streaming, mp3 og musikdownload dengang, i en verden uden internet, endnu var helt ukendte.

- 'Absolute Music' var før, man havde YouTube eller streamingtjenester, hvor man kunne gå ind og undersøge nye musikformer, så da blev 'Absolute Music' et sted, hvor jeg kunne få lidt af hvert. Så kunne jeg blive introduceret til den verden og finde ud af, hvad jeg godt kunne lide.

