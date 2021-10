Efter afgørelse: Vil kræve millioner af Bitz

Kasper Würtz og hans advokat er endnu ikke nået i mål med regnestykket over, hvor stort et tab keramikeren har lidt som følge af plagiat-konflikten med Christian Bitz

Torsdag blev det afgjort, at ernæringsekspert Christian Bitz sammen med virksomheden F&H ikke får mulighed for at lade sagen om kopiering af fire af keramiker Kasper Würtz' produkter blive prøvet ved Højesteret.

Men selvom det må siges at være en sejr for keramikeren, der i seks år har ligget i konflikt med Bitz og F&H og endnu ikke har set en øre, er der stadig endnu et slag, der skal kæmpes.

Hverken Sø- og Handelsretten eller Østre Landsret, der har afgjort, at hans ophavsret er blevet krænket, har nemlig taget stilling til spørgsmålet om den erstatning, som Kasper Würtz måtte have krav på.

Det skal afgøres med endnu en retssag i Sø- og Handelsretten, som ifølge advokat Johan Løje, der repræsenterer Kasper Würtz i sagen, bliver en længere proces.

- Man har mulighed for at kræve erstatning for tab og kræve betaling af et rimeligt vederlag. Det er et beløb, der svarer til, hvad man kunne have krævet, hvis Bitz og F&H havde spurgt om lov til at lade sig inspirere af produkterne, forklarer han og fortsætter:

- Derudover kan man kræve erstatning for både tab af goodwill, for tort i forbindelse med sagen og for det direkte tab af fortjeneste i forhold til den omsætning, man anslår at have haft, hvis Bitz-produkterne ikke havde været på markedet.

Respekterer afgørelsen Efter torsdagens afgørelse i Procesbevillingsnævnet lød det fra F&H, at man var ærgerlige over udfaldet. 'F&H respekterer Procesbevillingsnævnets afgørelse, men er selvfølgelig ærgerlige over, at Højesteret ikke får mulighed for at tage stilling til de mange principielle spørgsmål, som vi mener landsretsdommen rejser', skrev de i en mail til Ritzau. Sagen angår fire forskellige produkter, som hver især er produceret i tre farver, altså 12 produkter i alt. F&H kunne i mailen oplyse, at produkterne er fjernet fra butikkerne. Landsrettens dom kræver endvidere, at F&H og Christian Bitz skal destruere det lager af de ulovligt kopierede varer, som de måtte besidde. Kilde: Ritzau

Svimlende beløb

Advokaten forklarer, at regnestykket endnu ikke er gjort op, men at det kan løbe op i rigtig mange penge.

- Vores erstatningskrav bliver stort. Foreløbigt har vi fremlagt krav på en million kroner i erstatning, men beløbet bliver meget højere. Indtil videre har modparten ikke villet oplyse, hvor meget de har omsat for i forbindelse med salg af de omfattede produkter, men vi har en formodning om, at de har omsat for over 150 millioner kroner for hele kollektionen, fortæller Johan Løje.

Han forventer, at sagen vil blive taget op i retten i foråret 2022. Og der stopper det ikke. Würtz og advokaten har nemlig anlagt endnu en sag om mulig kopiering.

- Vi har også anlagt en sag om plagiering af nogle skåle og et hvidt stel, som efter vores opfattelse ligner endnu mere end det grå, grønne og sorte stel, der har været oppe i den sag, der nu er afsluttet, lyder det fra advokaten.

Sagen omhandler skålen på billedet, men ikke tallerkenen under. Foto: Sø- og Handelsretten

F&H: Helt absurd

Hos F&H har man dog en noget anden opfattelse af, hvordan det hænger sammen.

Hverken Christian Bitz eller en repræsentant for F&H har ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet, men i en skriftlig udtalelse oplyser de, at de endnu ikke har fået formel besked fra Johan Løje om, hvilke oplysninger han skal bruge.

'Vi har i mere end tre måneder ventet på et processkrift fra K. H. Würtz’ advokat, der har lovet at specificere, hvilke oplysninger han mener at have brug for. Det er en aftale, vi lavede med dommeren på et retsmøde 24. juni, og når det processkrift kommer, så kører der en ret standardiseret proces om, hvilke oplysninger der skal gives, og hvornår de skal gives', skriver F&H, men understreger samtidig:

'Det er ikke det samme som, at vi gladelig oplyser alt, hvad den anden side kunne ønske sig, men det er en proces, der er styret af regler og af retten, og den proces medvirker vi til på helt sædvanlig vis i denne sag'.

Christian Bitz og F&H har tabt sagen om plagiering ved både Sø- og Handelsretten og Østre Landsret. Foto: PR

Desuden oplyser de, at den nye sag om mulig plagiering, som Johan Løje henviser til, også omfatter produkter, som Kasper Würtz ifølge dem aldrig har produceret.

'Østre Landsret har afgjort, at K. H. Würtz ikke har ophavsret på glasurudtrykket, og derfor virker det absurd, at K. H. Würtz nu mener, at vores salt- og pebersæt, vores køkkenrulleholder, vores vinkøler, vores tapastallerken m.fl. fra Bitz-serien krænker hans ophavsret, da han ikke har de produkter i sit sortiment. F&H kan jo umuligt have kopieret noget fra K. H. Würtz, når det ikke findes', lyder det fra virksomheden.

