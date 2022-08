Efter aflysning: Donerer flere tusind kroner

Regn. Regn. Regn. Regn og, nå ja, regn.

I weekenden væltede det ned med regn flere steder i Danmark. Blandt andet i Råby, hvor massive mængder nedbør fik spoleret dette års Råby Mølleløb.

Men så kom tv-værten Christian Degn med det, han selv beskriver på 'en hjælpende hånd i uvejret'.

Video: Musik i lejet: Christian Degn om at være blevet far.

'Det gjorde helt ondt på mig, da årets Råby Mølleløb blev aflyst kort inden dagens start' skriver 'Nybygger'-værten i et opslag på Instagram.

Faktisk gjorde aflysningen så ondt på Degn, at han har valgt at hive pengepungen frem og har doneret 10.000 kroner til udgifterne, så løbet ikke går i minus.

'Jeg synes, det er synd, at så mange lokale kræfter gør deres bedste - og så drukner det hele. Det bliver tilmed til et underskud. Den slags gør ondt i både en lille forenings kasse og i værste fald på lysten til at give et nap med blandt de frivillige. Og det kan næsten ikke blive værre i et lille lokalsamfund', uddyber tv-værten til Ekstra Bladet.

'Når der skal ske noget, skal man selv arrangere det. Så når nu jeg selv satte lavinen i gang sidste år, så tænkte jeg; 'Det er vist nu, du skal sende noget støtte til alle de gode lokale kræfter,' fortsætter Degn med en henvisning til, at han og hans far sidste år genoplivede Råby Mølleløb efter 30 år.

Det skete i forbindelse med TV 2-programmet 'Alt det, min far Ikke har lært mig'.