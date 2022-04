Efter afvænning: Robert Hansen afslører ny kæreste

Den 42-årige skuespiller Robert Hansen har fundet kærligheden og kalder nu 38-årige Julie Starris for sin kæreste.

Parret fandt sammen, kort efter at Robert Hansen vendte hjem fra afvænning i december sidste år.

Det afslører de i et interview med Se og Hør.

- Det var bare det rigtige tidspunkt. Og så havde vi det perfekt sammen. Vi var begge et sted i livet, hvor det var på tide at komme videre, forklarer Julie Starris over for Se og Hør.

I interviewet fortæller Robert Hansen, at de har holdt forholdet privat indtil nu - særligt af hensyn til Julie Starris' treårige datter.

Robert Hansen spillede over for Sofie Lassen-Kahlke i 'Kærlighed ved første hik' og de efterfølgende film. Foto: Mogens Flindt

Robert Hansen har også et barn fra sit forhold med Pernille Fredskild Thøgersen, nemlig niårige Herman.

Robert Hansen er især kendt som Viktor Knudsen i 'Kærlighed ved første hik' og de efterfølgende film.

Men livet har også budt på en række nedture for den 42-årige skuespiller, som blandt andet har gennemgået to alvorlige sygdomsforløb og et længerevarende misbrug.

På afvænning

Som konsekvens har han flere gange været på afvænning. Senest i tre måneder i 2021.

Efterfølgende har han fortalt til Ekstra Bladet, at han kom godt ud af sit afvænningsforløb og havde det bedre end nogensinde.

- Jeg synes virkelig, jeg er godt rustet nu. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Der er blevet grint, grædt, slidt og slæbt, og jeg er meget stolt af mig selv, sagde han dengang og tilføjede:

- Og jeg er sikker på, at jeg nok skal komme ud af det her som en bedre version af mig selv. Jeg har troen på det. Jeg er helt færdig med det (stoffer, red.), og det er skønt at kunne stå med det her eksamensbevis som bevis for tre måneders virkelig hårdt arbejde. Jeg er vildt glad.

Kort tid efter fandt Robert Hansen så atter kærligheden med Julie Starris.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Robert Hansen og hans nye flamme, men det har i skrivende stund ikke været muligt.