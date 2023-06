Efter alvorlig infektion: Nu har han hjemmesygeplejerske

Den tidligere fodlænke-bærende Henrik Qvortrup er godt bekendt med at være bundet til hjemmet mod sin vilje.

Ikke desto mindre kalder mediepersonligheden på godt gammelt jysk den seneste tid for 'meget træls'.

I slutningen af marts blev han opereret i sin hofte ved en rutineoperation, men det blev ved med at bløde fra operationssåret, og det viste sig hurtigt, at Qvortrup havde nogle tårnhøje infektionstal og en 'bimlende stafylokokinfektion'.

Han gik en måned med 'irriterende forbindinger', som 'blødte ulækkert igennem', indtil han for en uge siden blev genopereret, hvor de rensede det hele.

Nu er der dog lys forude.

- Den korte historie er, at det omsider går fremad. Det går bedre, lyder det.

Dog skal den nyslåede tv-vært på en streng penicillinkur, som varer hele sommeren.

- I de første 14 dage skal der skydes penicillin ind i blodårerne, så derfor er jeg i en relativt moden alder nået dertil i mit liv, hvor jeg får besøg af en hjemmesygeplejerske. Og der skal IKKE grines, siger Henrik Qvortrup med et smil.

- Heldigvis har de nu lært mig, hvordan jeg også selv kan sprøjte mig med min kones hjælp, så min frihed er lidt større, men de kommer stadig hver dag. Det strider da meget mod min selvforståelse, at jeg pludselig får besøg af hjemmesygeplejersker, som i øvrigt er fantastiske og dygtige. Jeg har virkelig følt, at jeg har befundet mig under en uheldig stjerne de seneste måneder.

Klappen er ikke gået ned, men nu røget af, men sådan her så det ud, da den fortsat sad på. Privatfoto

Risikerer eksplosion

Oven i det hele har journalisten også døjet med nethindeløsning i øjet, som krævede operation.

- De putter gas i øjet, og det betyder, at man for det første har flyveforbud, fordi gassen kan eksplodere, men også at man ser lidt underligt psykedelisk, fordi man hele tiden ser i gennem en boble af gas. Den forsvinder slowly, but surely.

- Bliver alt okay igen?

- Det får vi at se. Men jeg tror ikke, at øjet kommer helt op i samme omdrejninger som før.

- Hvad siger konen? I plejer jo at være så raske og rørige begge to.

- Du kan citere mig for, at hun ligger, som hun har redt: Hun valgte en vintagemodel!