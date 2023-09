Efter alvorlig sygdom: Lever med skyggeside

Nogen får klaret hovedet af en løbetur, men tv-værten Ibi Støving er nødt til at have styr på tankerne, før hun kan træne

Det er ikke småting, Ibi Støving bærer rundt på i sin rygsæk.

Den 48-årige tv-vært, der er aktuel i Kanal 5-programmet 'Alle mod alle, har selv opfundet begrebet 'traume-lagkage' om de mange ting i hendes liv, der rent mentalt har hobet sig op.

En alvorlig trafikulykke, skilsmisse fra fodboldspilleren Simon Makienok og ikke mindst det nyresvigt, der var tæt på at koste hende livet, er tunge lag i kagen.

Ibi Støving er nu et sted, hvor der på ydersiden er forholdsvis ro. Derfor skal der nu ryddes op i hendes sind og traume-lagkagen skal trimmes. Det sker gennem træning - både mentalt og fysisk.

Omvendt træning

- Jeg er i gang med et forløb lige nu med en, der også er kropsterapeut. Jeg har oplevet lidt meget i mit liv, så der skal lige tømmes ud af boksen, siger Ibi Støving til Ekstra Bladet og sætter lidt flere ord på forløbet og træningen med sin personlige træner.

- Vi starter lidt omvendt. Først taler vi meget og så træner vi. Ellers virker min træning faktisk ikke. Hvis mit nervesystem står og blafrer, kan jeg løbe nok så meget og gøre nok så meget, så virker det bare ikke, forklarer hun.

Fysisk har Ibi Støving det godt i forhold til den nyresygdom, hun skal leve med resten af sit liv.

- Men det er klart, at som alle andre, der har været ramt af alvorlig sygdom, så selvom man ligner, at man er ok, er der en slagside eller skyggeside, man går rundt med. Og jeg er nået til, at det ikke skal gemmes væk. Det skal frem og beabejdes. Det er mega interessant det der med at gøre det omvendt, siger hun og fortsætter.

Døden nær

- Først hovedet og så kroppen bagefter. Der er en vis traume-lagkage, der skal luges lidt ud i. Jeg tror, at alle, der har været syge, skal bearbejde det. Egentlig også pårørende, men først og fremmest os, der har været døden nær, siger hun.

Det var i 2015, at Ibi Støving blev indlagt med dobbeltsidet nyresvigt og flirtede med døden. Siden har hun været igennem et langt og opslidende sygdomsforløb og har måttet indstille sig på et liv som kronisk syg.

Når ikke tv-værten styrer slagets gang i Kanal 5-quizzen, hvor Mads Steffensen er medvært, skriver hun blandt andet.

- Lige nu skriver jeg på en spillefilm, jeg gerne vil lave. Jeg er meget ydmyg, for det er et omfattende projekt, der hurtigt kan blive lagt ned. Jeg er langt med det, så lige nu handler det ret meget om at skaffe penge til projektet, siger hun.