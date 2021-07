Efter alvorlig sygdom: Noller skifter spor

Det var i foråret 2019, at den i dag 67-årige Noller Olsen - og den yngste Brødrene Olsen-bror - fik en hjerneblødning.

Senere samme år blev han ramt af kræft i hjernen. Tilsammen betød sygdommene en række opslidende behandlingsforløb og diverse følgesygdomme – og at han måtte lægge musikken på hylden og stille guitaren væk.

Siden har han været gennem et langt genoptræningsforløb, og nu har han i stedet kastet sig over pensel og lærred, fortæller hans bror, Jørgen.

– For Noller er det dejligt at have fundet en ny måde at udtrykke sig på kunstnerisk. Der er faktisk planlagt en fernisering senere i år.

Noller har kastet sig over nye kunstneriske veje, efter han er blevet ramt af sygdom. Foto: Henning Hjorth

Sidste år boede Noller i en periode på et genoptræningscenter, men nu er han hjemme igen.

Om sin brors helbred siger Jørgen Olsen:

– Der er tale om status quo. Og det er i den forbindelse positivt. Han har det godt, og vi taler i telefon sammen et par gange om ugen.

Jørgen Olsen har tidligere fortalt, at bror Noller kommer til at leve med sygdomme resten af sit liv.

– Der er ikke på den måde noget revolutionerende nyt at berette. Sygdommen bliver hans faste følgesvend i forhåbentligt mange år.