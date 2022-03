Efter anklager om voldtægt: Kæresten bryder tavsheden

Tidligere på måneden kunne Ekstra Bladet afsløre, at 'Paradise Hotel'-vinderen Teitur Skoubo er tiltalt for at have voldtaget en ung kvinde i Odense i november.

Siden da har realitydeltagerens kæreste, Teresa Ovenberg, ikke sagt en lyd, men fredag aften kunne hun ikke komme udenom sagen, da Ekstra Bladet fangede hende på den røde løber til Reality Awards.

- Det er en hård tid, sagde Teresa, som ikke havde lyst til at komme det nærmere.

'Ex on the Beach'-deltageren bliver dog ved sin kærestes side på trods af voldtægts-anklagerne. Teresa fejede i hvert fald al tvivl af banen, da hun blev spurgt ind til, om hun stadig er sammen med Teitur, og hvorvidt hun støtter ham.

- Ja, selvfølgelig, svarede hun kortfattet og lukkede i igen.

Teitur og Teresa bekræftede i oktober 2021, at de to var sammen igen. Foto: Privat

Det var ikke muligt at stille de mange spørgsmål til Teitur Skoubo, som Ekstra Bladet ellers gik efter, idet han ikke dukkede op til den skandaleombruste prisuddeling.

Det er dog ikke første gang, at Teitur Skoubo trækker overskrifter ved Reality Awards. Sidste år løb han med størstedelen af opmærksomheden, da han blev smidt ud fra showet, efter han havnede i et voldsomt slagsmål med en vagt.

Men i år var der ingen Teitur til at skabe overskrifter eller besvare vores spørgsmål, selvom han på trods af anklagerne ikke var udelukket fra at deltage i showet.

