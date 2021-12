Efter Beck-afsløring: Jeg har også gjort det

Karen-Helene Hjorth viser sin støtte til Cecilie Beck og fortæller samtidig, at hun også har haft en relation til en kollega, der var under uddannelse og yngre end hende selv

Onsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at den prominente tv-vært Cecilie Beck i sin tid som vært på TV 2 har haft en seksuel relation til en foto-praktikant.

Til Ekstra Bladet fortalte hun blandt andet, at der var tale om en gensidig og samtykkende relation, og at hun ikke mener, at hun udnyttede sin magt som profileret nyhedsvært.

Siden da er reaktionerne væltet ind på de sociale medier, og nu er den kendte vært Karen-Helene Hjorth, der sammen med blandt andre Cecilie Beck var en af de kvinder, der stod frem i Discovery-dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' og fortalte om den sexistiske kultur på TV 2, også gået til tasterne på de sociale medier.

Her viser hun sin støtte til sin kollega.

'TV 2 har haft en seksualiseret kultur, som vi alle har været en del af på tværs af organisationsdiagrammer og køn. Det er den, vi er ved at gøre op med', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Men jeg føler et behov for at pointere, at relationer, som baserer sig på gensidig tiltrækning, ømhed og respekt, er noget ganske andet end nogle af de sager, advokatundersøgelsen og dokumentarprogrammet ‘Sexisme bag skærmen’ (heldigvis) har stillet skarpt på'.

Cecilie Beck understreger, at hun ikke har krænket nogen. Foto: Henning Hjorth

Har selv gjort det

I opslaget fortæller hun videre, at hun, ligesom Cecilie Beck, har haft et forhold til en yngre kollega.

'Jeg har også haft en relation til en kollega, der var yngre end mig selv - og som på daværende tidspunkt var under uddannelse, men den store forskel er, at der, som det er tilfældet i den sag, Ekstra Bladet beskriver i denne artikel, er tale om en relation, der er baseret på samtykke, gensidig forståelse og kærlig respekt. Lad os nu forblive nuancerede og have en værdig debat', skriver hun.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Karen-Helene Hjorth, der henviser til opslaget. Derudover har hun ikke yderligere kommentarer, forlyder det.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

TV 2 reagerer

TV 2 har ikke ønsket stille op til interview med Ekstra Bladet i forbindelse med historien om Cecilie Beck, men i en mail skriver TV 2's nyhedsdirektør Ulla Pors:

'Selvom der ikke er regler for det, mener jeg, at personer med uformel magt skal være lige så opmærksomme på, hvilke forhold de indleder på arbejdspladsen, som dem med formel magt. Jeg synes, at den seneste tids vidnesbyrd har vist, hvor kompliceret og forkert det kan falde ud', lyder det blandt andet fra nyhedsdirektøren.

Læs det fulde svar herunder:

Her kan du høre et uddrag af Ekstra Bladets interview med Cecilie Beck.

--------- SPLIT ELEMENT ---------