Efter bittert brud: Nu slår han tilbage

Hidtil har de efter deres fælles droppede podcast-eventyr 'Ugens Krise' bekriget hinanden verbalt, men i fremtiden kommer de også til et have en krig på podcast-lyttere.

Ekstra Bladet skrev i mandags, at Anna Thygesen går solo og laver en erstatning for 'Ugens Krise', som hun beværtede sammen med universitets-lektor Lasse Peter Laursen. Den blev lagt ned i november, da den var allermest succesfuld, fordi de kom kraftigt op at toppes om indhold og stil i podcasten.

Men Lasse Peter Laursen vil ikke stå tilbage for sin tidligere makker. Derfor kommer også han nu med en podcast om kriser, der har premiere i næste uge på alle gratis-platforme, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Den vil bl.a. handle om personlige kriser og kriser i medierne. Og som nærmest enhver podcast med respekt for sig selv, har vi også en kendt gæst med. Det bliver ikke fagnørderi, siger Lasse Peter Laursen og fortsætter:

- Min berettigelse i den her podcast er, at jeg har været lektor på universitetet og har arbejdet med- og undervist i kriser gennem de seneste minimum 10 år. Jeg er fri af de interesse-konflikter, som man kan sige, at andre ikke er fri af.

Der var engang, hvor Lasse og Anna kunne enes. Nu er de dybt uenige om, hvordan tingene foregik, da de lavede 'Ugens Krise' sammen. Privatfoto

Mange kasketter

- Hvad mener du med det?

- Anna Thygesen og jeg lavede jo et program om kriser, hvor de involverede parter i de sager, vi tog op, nogle gange var virksomheder, medier, kendte personer og kommunikationsbureauer, og de fik en masse tæsk af især Anna for f.eks. at have dårlig dømmekraft, have dobbeltroller, bruge ufine metoder osv. Men Anna havde selv ofte problemer med de ting, synes jeg.

- Hun havde mange kasketter på, hun arbejdede både for ofre og krænkere i MeToo-sager, og hun var også part i krise-sager, vi behandlede i programmet. Det var meget problematisk, mener Lasse Peter Laursen.

- Men hun pointerer jo, at det kom til at handle mere om at bringe hende ud af fatning end om de kriser, I skulle tale om. Var det ikke skidt?

- Det er det, hun kalder Gonzo-metoder, men når jeg med et glimt i øjet har prikket til Anna i det program, så har det været for at skabe en varedeklaration. ’Ugens Krise’ skulle tage sin egen medicin - ellers ville det program have været ren Nordkorea. Jeg har aldrig forstået, at Anna ikke kunne se meningen med de prik. Jeg har kæmpet for åbenhed. Det er derfor, jeg havde den fremfærd i det program.

- Tænker du, at det nu bliver sådan en slags 'battle of armies' mellem jer?

- Der er plads til to krise-podcasts i podcastland. Det er et format i rivende udvikling, så mon ikke at der er det?

Vilde påstande

Lasse Peter Laursen fortæller, at hans nye podcast bygger videre på det eksisterende format, han allerede står bag, ved navn 'Lasses Brevkasse'. Nu kommer den så lidt spøjst til at hedde 'Lasses Brevkasse – en brevkasse, der slet ikke er en brevkasse' - altså med begrebet kriser som omdrejningspunkt.

Anna Thygesen er blevet forelagt Lasse Peter Laursens hårde ord i denne artikel.

- Jeg har ikke anden kommentar, end at det er nogle ret vilde påstande, Lasse Peter Laursen fremkommer med. Det må stå for hans egen regning, siger hun.