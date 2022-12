Efter bommert: Nu er det officielt

Det var ikke helt afklaret med hans udkårne Line Maria Busk, da David Jarsbo i sidste uge kom til at tale over sig overfor Ekstra Bladet til Reality Julefrokost.

- Jo, jo, altså. Det ER vi jo. Vi har bare ikke lige fået titlen 100 procent på plads. Men ja, svarede en smilende og vist ikke helt appelsinfri David Jarsbo, da Ekstra Bladet spurgte, om han var blevet kærester med 'Ex on the beach'-deltageren.

Der gik dog kun få dage, før det kom 100 procent på plads, det afslørede de to reality-deltagere med hver deres Instagram-opslag torsdag aften.

'Det skete i Tyskland, da vi var til julemarked i Lübeck. Vi havde haft en hyggelig dag og været ude og spise og boede på hotel. Jeg er virkelig glad, har aldrig haft så mange følelser for en pige før, så er virkeligt glad', skriver 'Paradise Hotel'-vinderen David Jarsbo i en besked til Ekstra Bladet.

Det var også David Jarsbo, der endte med at måtte spørge Line Maria Busk, om de officielt skulle have titlen.

'Vi har begge snakket om, at vi har været ligesom kærester i noget tid men manglede, at en af os spurgte officielt, så det gjorde jeg', skriver han videre i beskeden.

David Jarsbo har tidligere dannet par med Sille Nimholm, også fra 'Paradise Hotel'. David Jarsbo smed den såkaldte kugle på de eftertragtede 500.000 kroner i finalen og efterlod Sille knust og uden pengegevinst.

Sidenhen har der været strid mellem ekskæresterne. David Jarsbo havde lovet at betale Sille Nimholm 250.000 kroner, som var hans løfte til hende.

I skrivende stund har 'Paradise Hotel'-vinderen dog ikke betalt ekskæresten en rød reje.