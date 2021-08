Efter brud: Afkræfter rygter

Det kom som et chok for de fleste fans af parret, da de bekræftede at de skulle skilles.

Siden har Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer været meget åbne om deres fortsatte kærlighed til hinanden, selvom de nu skal hver for sig.

Alligevel har Line haft brug for at afkræfte rygter, der har floreret om grunden til, at de to ikke længere danner par.

Det gør hun på det sociale medier Instagram.

'Jeg forstår godt, at folk gætter løs på årsager til vores brud, når alting har kunne synes dejligt og fuldt af kærlighed - for der er eller har aldrig været mangel på kærlighed', starter hun opslaget og fortsætter:

'For lige at mane gisninger og spekulationer til jorden, kan jeg, uden at gå i alt for private eller konkrete detaljer, sige at, at vi det sidste lange stykke tid har stået i en situation, hvor jeg har følt mig nødsaget til at lægge egne behov og ønsker fuldkomment på hylden for at kunne hjælpe og støtte dem jeg elsker så meget som muligt. Der har aldrig været ond vilje eller mangelende kærlighed, men i sidste ende, ulykkeligvis, en mangel på ressourcer og teamwork', lyder det.

Skyldes ikke døtrene

Angiveligt har folk gættet på, at Line Hoffmeyer skulle være blevet 'træt' af Lasse Rimmers to piger, som han har med sin første kone.

'Med det sagt, er det vigtigt for mig at understrege, at min kærlighed til pigerne også er fuldkommen uændret, og at det her ikke handler om, at jeg vil slippe for dem eller “børnepasning”. Jeg elsker dem', skriver hun.

Hun slår også fast, at Lasses to døtre altid er velkomne i hendes liv.

'Pigerne har været, og vil altid være, den største gave livet har givet mig, og derfor smerter det mig at læse folk gætte på, at det var dem jeg blev træt af. Det ligger mig så voldsomt på sinde at afkræfte de teorier fuldstændigt'.

'Jeg kommer aldrig til at ønske mig at “slippe for dem”. Derfor har jeg, frem for andre ting, prioriteret en lejlighed med et ekstra værelse, som jeg kommer til at indrette til dem, så de kan komme på besøg, være og overnatte hos mig i det omfang de ønsker', skriver hun.

Ustoppelig lavine

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Line Hoffmeyer, men det har ikke være muligt. Lasse Rimmer har dog bekræftet bruddet, som han ikke ønsker at kommentere yderligere.

På Instagram skrev han dog - lige som Line Hoffmeyer - at der er blevet kæmpet for at redde deres forhold.

'Tilløbet til bruddet er taget over en lang periode, og jeg har følt, at det var som at se magtesløst til, mens en ustoppelig lavine rullede i slowmotion ind over vores liv. Det var aldrig, hvad jeg troede, ønskede, håbede', skrev han blandt andet.