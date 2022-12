Efter brud: Her er hendes nye kæreste

Det er knap seks måneder siden, at topmodellen Mathilde Gøhler og den tidligere 'X Factor'-dommer og mangeårige klubejer Remee Jackman gik fra hinanden.

Men nu har modellen fundet en ny mand i sit liv.

SE og HØR skriver nemlig, at 30-årige Mathilde Gøhler er blevet kæreste med forretningsmanden Silas Ystrøm. Og de har begge bekræftet over for mediet, at de er sammen.

- Det stærkeste venskab

Det var i slutningen af juni, at Mathilde Gøhler kunne oplyse på Instagram, at det var slut mellem hende og 48-årige Remee.

'Som I måske har bemærket, har der ikke været mange traditionelle familiebilleder på min profil på det seneste. Det skyldes, at vi ikke længere er en familie i traditionel forstand,' skrev hun.

Videre berettede Mathilde Gøhler, at det hele skete i fred og fordragelighed, og at beslutningen om at gå fra hinanden har ført dem tættere sammen.

'(...) vores forhold har udviklet sig til at blive det stærkeste venskab og forældreskab. Vi vil for altid være hinanden bedste venner, og vi vil altid være en del af hinandens liv,' fortsatte hun.

Mathilde Gøhler og Remee ved Elle Style Awards i 2018. Foto: Mogens Flindt

Dømt igen-igen

Mathilde Gøhler har i den seneste tid haft travlt med at møde op i retten. I starten af oktober blev topmodellen idømt en bøde på 40.000 kroner for ikke i tilstrækkelig grad at have deklareret opslag på sin instagramprofil som reklame.

Og bare måneden senere blev Mathilde Gøhler idømt en bøde på 1.500 kroner samt et køreforbud, efter at hun var blevet snuppet i at tale i håndholdt mobiltelefon under kørsel.

