Efter brud og milliongevinst: Her skal han bo

Jens Gaardbo har betalt 3.575.000 millioner kroner for et rækkehus i Hornbæk

Den tidligere TV 2-vært Jens Gaardbo og Pernille Gaardbo scorede tidligere i år lidt af en milliongevinst, da de i forbindelse med parrets brud solgte deres luksuriøse lejlighed i Klampenborg.

12,6 millioner kroner fik det tidligere par for boligen, de havde købt i 2003 for lidt over 3,5 millioner kroner. Jens Gaardbo ønskede i forbindelse med salget ikke at fortælle Ekstra Bladet, hvor han i stedet skulle flytte hen, men det ser ud til, at han har fået fremtiden på plads.

I hvert fald har 64-årige Gaardbo købt sig en 152 kvadratmeter stor lejlighed i Hornbæk. Det viser oplysninger fra tingbogen, hvor det fremgår, at han har betalt 3.575.000 kroner for boligen.

Ifølge boligportalen Boliga er der tale om et rækkehus på en 400 kvadratmeter stor grund, der blev sat til salg i februar. Efter fem dage på markedet slog Jens Gaardbo til og betalte den pris, som sælgerne ønskede.

Af tingbogen fremgår det, at den tidligere TV 2-vært officielt overtager boligen 1. juni.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pernille Gaardbo og Jens Gaardbo fortalte i januar, at de havde valgt at gå fra hinanden. Foto: Jens Dresling

Separeret

Jens Gaardbo meddelte i januar Ekstra Bladet og andre medier, at han og Pernille Gaardbo gik hvert til sit og flyttede fra hinanden efter mere end 20 år som mand og kone.

Det skete, efter Jens Gaardbo blev fyret fra TV 2 som konsekvens af en intern advokatundersøgelse, der kortlagde, at han som nyhedschef på TV 2 havde udvist dårlig dømmekraft.

'Det er vigtigt for os begge at fastslå, at min afskedigelse og baggrunden for afskedigelsen ikke er den direkte årsag til vores separation. Pernille har kendt til sagen i detaljer og været en stor støtte for mig i hele forløbet,' skrev Jens Gaardbo i den forbindelse i en pressemeddelelse sendt til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jens Gaardbo, der ikke er vendt tilbage på vores henvendelser.

Ud over Jens Gaardbo kostede den interne undersøgelse på TV 2 også den kendte TV 2-vært Jes Dorph-Petersen jobbet efter to anklager om seksuelle krænkelser. Læs det personlige interview med Jes Dorph-Petersen, hvor han taler ud om den turbulente tid, her (+).