Efter brud: Prøver igen

Rikke Chili og Martin Celosse-Andersen forsøger at få kærligheden til at fungere igen

I november kunne Ekstra Bladet fortælle, at det var slut mellem den tidligere realitydeltager Rikke Chili og kæresten Martin Celosse-Andersen.

Men da de fredag troppede op sammen på den røde løber ved 'Let røven'-arrangementet i Det Kongelige Teater, hvor der sættes fokus på prostatakræft, var det to smilende mennesker, Ekstra Bladet mødte.

Direkte adspurgt om de er kærester igen, så Rikke Chili afventende på Martin Celosse-Andersen, der sagde:

- Nej, det er vi ikke. Ikke endnu.

Kan være slut om en uge

Årsagen til at Rikke Chili stoppede op og så på eks-kæresten var indlysende. De prøver at finde melodien igen.

- Det gjorde jeg, fordi jeg lige skulle se, om han svarede det rigtige, sagde hun med et grin og fortsatte:

- Altså, vi har jo været fra hinanden. Vi gik fra hinanden i november, og det med at være væk fra hinanden gik ikke så godt, så lige nu prøver vi at finde ud af, hvad vi skal. Om vi kan finde ud af det, eller om vi slet ikke kan.

- Vi er på det stadie, at det kan være slut om en uge, eller det kan holde 20 år. Vi ved det ikke, sagde hun.

Martin Celosse-Andersen fortalte, at de begge havde ting, de skulle arbejde med. For ham var det diagnosen ADHD, og for Rikke Chili var det en stressdiagnose.

- Der har hele tiden været følelser, det er jo det, der er problemet. Vi gik ikke fra hinanden, fordi vi manglede følelser, understregede Rikke Chili.

Rikke Chili har blandt andet deltaget i 'Divaer i Junglen'. Foto: Emil Agerskov

Kærester på prøve

- Så det er ikke forkert, hvis man skriver, at I prøver igen?

- Kærester på prøve? Det lyder som et godt tv-program. Vi gør stadig kæresteting, for ellers tror jeg ikke, vi kan finde ud af, om vi kan være kærester. Så vi prøver stille og roligt. Min familie ser jo også stadig Martin og jeg hans familie, sagde Rikke Chili, der blev suppleret af næsten-kæresten.

- Men hvad vi skal kalde det, det er lidt svært. De fleste af de planer, vi har, dem lægger vi sammen, sagde han.