Efter brud: Sådan går det nu

I april mistede Danmark et kendispar, da Ekstra Bladet kunne fortælle, at realitystjernerne Oliver Erngart og Anna Seneca var gået fra hinanden - godt et år efter, de var blevet forældre til sønnen Mio.

Det skete efter rygter om utroskab, og Anna Seneca fortalte da også på Instagram, at hun havde oplevet et stort svigt.

- Havde Mio ikke været der, havde det været meget nemmere for mig. Så havde jeg smidt ham på gaden. Men vi har Mio, og jeg skal ikke kun tænke på mig selv, så jeg har haft meget fokus på, hvordan jeg viser Mio respekt i denne her situation, fortalte Anna Seneca dengang til Ekstra Bladet.

Anna Seneca om at være alenemor efter brud med Oliver Erngart.

Annonce:

Vanvittigt godt

I den seneste tid har man kunnet se parret sammen på de sociale medier, og over for Ekstra Bladet kan de da også begge bekræfte, at de har fundet melodien igen. Ikke som kærester. Men som tætte venner, der kan samarbejde om sønnen.

'Anna og jeg, vi har det faktisk vanvittigt godt som forældre og venner nu. Jeg er lykkelig for det venskab, vi har fået skabt,' skriver Oliver Erngart i en besked til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at parret kører en 7/7-ordning, hvor de deles om sønnen.

'Vi føler, det giver så god mening, da vi begge har været med Mio 24/7 fra det sekund, han blev født. Det kunne faktisk ikke gå bedre. Vi kan snakke om alt og tage ud alle tre og spise frokost eller aftensmad, ja såvel har vi snakket om snart at tage i legeland og Knuthenborg Safaripark,' skriver Oliver Erngart.

Skide gode

Samme besked lyder fra Anna Seneca, der betragter parret som 'skide gode venner'.

'Vi er bare blevet skide gode venner. Vi kan snakke sammen om alt og ingenting - og bruger hinanden meget,' skriver hun i en besked.

Hun fortæller, at de er gode til at hjælpes ad med Mio og nyder at ses som familie.

Annonce:

'Vi ringer ofte til hinanden, når vi har oplevet et eller andet eller har noget at fortælle. Så fantastisk,' jubler hun.

Forsøger at være positiv

Parrets brud betyder dog også, at Oliver og Anna må deles om Mio, og det kan naturligvis være hårdt. Anna Seneca forklarer dog til Ekstra Bladet, at hun vælger at se på de muligheder, det giver, når hun afleverer sønnen.

'Jeg sørger for at sætte pris på vores ordning i stedet for at 'være ked af det og savne'. Jeg sætter pris på, at jeg også har muligheden for at være Anna - og sørger for at nyde tiden med veninder, spontanitet og den slags, jeg ikke kan, når jeg har Mio. Det gør tiden uden Mio lettere', lyder de afsluttede ord fra Anna Seneca.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Louise gik stik imod resten af hotellet i ugens Paradise. Hun er på besøg i 'Der er brev' med sin nye partner, Sejr. Lyt med herunder eller i din podcast-app