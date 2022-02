Efter brud: Sælger fælles sommerhus

Ligesom mange andre danskere købte tv-værten Timm Vladimir og krimiforfatteren Katrine Engberg et sommerhus i 2020, hvor coronanedlukningen fik danskerne til at strømme ud på ferieboligmarkedet.

Men her, knap to år efter, har de sat selvsamme sommerhus, som ligger lige uden for Nykøbing Sjælland, til salg igen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

I 2021 valgte parret, der sammen har sønnen Cassius, at flytte fra hinanden. Timm Vladimir har dog ikke over for Ekstra Bladet ønsket at kommentere beslutningen.

Vladimir, som blandt andet også kan skrive skuespiller, komiker og kogebogsskribent på cv’et, købte sammen med Engberg det 117 kvadratmeter store eksklusive sommerhus tilbage i maj 2020 for 3,1 million kroner.

I dag kan du købe ferieboligen fra 2005, der selvfølgelig har et lækkert køkken-alrum og ligger i gåafstand til badestrand på den nordvestsjællandske kyst, for lige under 4 millioner kroner.

Vilde prisstigninger

Hvis Vladimir og Engberg ender med at få noget i nærheden af udbudsprisen, kan de ende med at stå med en solid sum mere i hænderne, end de selv gav for sommerhuset for to år siden.

Men priserne på sommerhusmarkedet er også stukket helt af i løbet af 2020 og 2021. Det viser salgsdata fra Boliga.dk.

I Odsherred Kommune, hvor 'Den store bagedyst'-værts sommerhus ligger, er kvadratmeterpriserne på de solgte sommerhuse steget over 26 procent fra 2019 til 2021. Det betyder, at en kvadratmeter feriebolig i området sidste år blev handlet for 11.300 kroner.

Du skal dog finde en del flere mønter frem, hvis du skal købe Vladimir og Engbergs sommerhus; kvadratmeterprisen for parrets feriebolig ligger nemlig på over 34.000 kroner.

Timm Vladimir blev for alvor kendt som en del af den komiske duo Timm og Gordon, som i 1990'erne brændte igennem på den danske underholdningsscene. Siden da har han både lavet film og tv.

Katrine Engberg er koreograf og forfatteren bag en krimiserie, hvoraf 'Krokodillevogteren' er den første i rækken. Parret blev gift i 2008, men bekræftede over for Se og Hør, at de var flyttet fra hinanden i 2021.

Se sommerhuset her