Efter brud: Viser ny fyr frem

Tidligere på året kunne Amanda Sascha fortælle, at hun trak stikket og gik fra kæresten Ilir, som hun havde dannet par med i tre år.

- Vi er meget forskellige steder lige nu og vil nogle forskellige ting i livet. Jeg blev bare nødt til at tænke på mig selv og min fremtid, fortalte hun dengang om bruddet til Ekstra Bladet.

Men nu har sangen fået en ny melodi, og en ny fyr er kommet ind i Amanda Saschas liv. I et opslag på Instagram deler hun et billede sammen med fyren Mads.

- Det er min nye kæreste, siger Amanda Sascha til Ekstra Bladet.

Amanda Sascha sammen med sin nye kæreste, Mads. Privatfoto

Han har alt

Det er kun fire og en halv måned siden, at Amanda Sascha og ekskæresten Ilir gik fra hinanden.

Amanda Sascha har kendt kæresten Mads i et par måneder og lærte ham at kende gennem sin lillebror.

- Jeg begyndte først at ses med Mads, efter at Ilir og jeg gik fra hinanden. Vi begyndte at ses en lille måneds tid efter.

- Mads kom ind i mit liv ret pludseligt, da jeg ellers havde besluttet efter et ret dårligt forhold at have fundet mig til rette i, at jeg bare skulle være mig og holde fokus på mit arbejde.

- Men så lærte jeg Mads at kende, og han var alt det, min ekskæreste ikke var. Han er samme sted i livet som mig, han behandler mig virkelig godt, meget betænksom og sjovt. Han har styr på livet og ved, hvad han vil. Så har han også det dejligste smil, jeg selvfølgelig faldt for.

