Efter bruddet: Papes ensomme sommer

I otte år flettede Søren Pape Poulsen og Josue Medina Vazquez fingre.

Men i efteråret 2022 var kærligheden mellem de to bristet, og det betyder, at den konservative partiformand nu står overfor sin første sommer siden 2014 uden Josue Medina Vazquez ved sin side.

- Jeg tror, at jeg skal være i sommerhuset. Jeg har et gammelt sommerhus, og hvis der er godt vejr, så bliver jeg hjemme, og hvis det regner, så finder jeg et sted at tage hen, fortæller Pape om sine private planer for sommeren 2023 til Ekstra Bladet, der møder partiformanden til Folkemødet på Bornholm.

- Jeg rejser alene. Nogle gange har jeg jo også taget mine forældre med, men de er også ved at være nået en alder, hvor det ikke bare lige er at rejse. Så det bliver mig selv.

- Men jeg satser på at vejret er godt og jeg skal sidde ude på terrassen i sommerhuset og tænde op i grillen, lyder det fortsat fra partiformanden, der i samme omgang fortæller, at han har besluttet, at han ikke vil snakke om sit privatliv.

Søren Pape Poulsen og Josue Medina Vazquez gik hver til sit sidste år. Hvorvidt de stadig er på talefod vil Pape ikke udtale sig om. Foto: Ritzau Scanpix / Linda Kastrup

Gider ikke diskutere privatliv

- Jeg har ingen kommentarer til det. Jeg gider ikke diskutere privatliv længere. Fordi det er der nogen, der synes er meget underholdende, så det er jeg stoppet med, sagde Pape Poulsen, der blev skilt midt under valgkampen sidste år.

Ved valgkampens afslutning fortalte Søren Pape ellers til B.T, at han efter valgkampen ville tale ud om sin eksmand.

- Jeg kommer til at adressere nogle af de her ting. Men det vil jeg ikke nu, fordi det er håbløst. Uanset hvad jeg siger, bliver det bare fulgt op af alle mulige historier, sagde han dengang til mediet.

Talte usandt

Søren Pape Poulsen og Josue Medina Vazquez' skilsmisse kom kort efter, at Ekstra Bladet kunne afsløre, at Søren Pape Poulsen havde fortalt usandheder i offentligheden om sin mands baggrund.

Ekstra Bladet kunne blandt andet afsløre, at Pape siden 2013 fejlagtigt har påstået, at hans mand var nevø til den daværende præsident i Den Dominikanske Republik.

Ligesom det også var Ekstra Bladet, der kunne berette, hvordan Søren Pape Poulsen ved har fortalt ved flere lejligheder, at hans mand er jøde.

Noget, som ingen fra den dominikanske mands kristne nabolag eller familie i Caribien kunne genkende rigtigheden af.