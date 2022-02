Efter Bundesens død: Ser ikke hinanden

Onsdag aften var der premiere på 'Shu-Bi-Dua - The Musical' i Tivoli, og her var flere af gruppens tidligere medlemmer til stede for at se showet.

Her fangede Ekstra Bladet Michael Hardinger, som spillede guitar i det legendariske danske band. Selvom det er anden gang, musicalen bliver opført, glædede han sig meget til at se den.

- Hvordan bliver det at se jeres musik i så stor skala igen?

- Det bliver spændende. Det er jo version to, og jeg ved ikke, hvor meget de har lavet om. Men første gang, jeg så det, tænkte jeg 'wow'. Det er de samme musikere, og det glæder jeg mig til at høre, for de spiller bare så pissehamrende godt.

- Vores musik lyder jo bedre med dem, end den gjorde med os, så det er bare godt, siger han med et grin.

Stort savn

Alle gruppens medlemmer kunne dog i sagens natur ikke møde op. For blot lidt mere end et år siden gik gruppens forsanger, Michael Bundesen, nemlig bort.

- Hvordan har eftertiden været?

- Den har været svær, fordi Bund var jo den person, jeg har kendt længst. Vi mødte hinanden i 72, og uden 'Bund' er det underligt. Der blev lavet mange melodier og tekster, men uden Bundesen var intet af det blevet til noget.

- Næste år har vi 50-års jubilæum, og det havde altså været fedt, hvis han havde været med. Jeg savner ham helt vildt. Hele det her eventyr var aldrig blevet til noget, hvis jeg ikke havde mødt Bund, så det er et stort savn, siger han.

Michael Hardinger mødte op til premieren med sin hustru, Tania Ovesen. Foto: Anthon Unger

Ser ikke hinanden

Efter Bundesens død er det heller ikke meget, de folkekære musikere får set til hinanden.

- Vi ses jo sådan set ikke så meget, fordi jeg bor i USA, og Niels Grønbech, vores gamle bassist bor i Kina, og Paul Meyendorff bor i Canada. Ham besøger jeg faktisk mere end de andre, fortæller Michael Hardinger og uddyber, at det skyldes, Meyendorff har et hus i New York også.

Gruppen ser ikke længere hinanden, fordi de plejede at mødes for Michael Bundesens skyld.

- Claus og Bosse ser jeg ikke. Vi hænger ikke ud. Det gjorde vi lidt, da Bund var i live, da spiste vi frokoster sammen og sådan noget. Også meget for at Bund ikke skulle føle, at han var isoleret. Så det var rigtig hyggeligt, men efter han døde ... Det er også 50 år, ikke? Det er lang tid.

- Men Jørgen Thorup og jeg er ude og spille lidt om sommeren, og der spiller vi Shu-Bi-Dua-numre, men mere rock'n'roll, fordi det var det, jeg lidt savnede nogle gange. Der var ikke så meget rock'n'roll over det, så nu har vi lavet vuffelivov om til AC/DC, som vi synes er sjovt. Det gør vi som en ren hobby, siger Michael Hardinger.