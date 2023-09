Efter chikane: Kræver millioner i erstatning

Nok er nok! Og nok er lige præcis, hvad 31-årige Nina Agdal har fået af den måde, bokseren Dillon Danis har chikaneret hende på de seneste uger.

Tilbage i august begyndte Dillon Danis at dele en række billeder af Nina Agdal - eksempelvis falske nøgenbilleder - og fremstillede hende som noget af en tøjte på de sociale medier.

Det vil den danske model ikke finde sig i, og derfor har hun ifølge TMZ, som har fået indsigt i retsdokumenterne, valgt at sagsøge Dillon Danis for adskillige millioner.

Nina Agdal har fået nok af Dillon Danis' chikane. Foto: Andy Kropa/Ritzau Scanpix

Agdal hævder, at Danis har postet 'modbydelige' ting mod og om hende flere end 250 gange. Det, mener danskeren og hendes advokat, skal takseres til 150.000 dollars - for hver chikane.

150.000 dollars svarer til en god million, og det skal så ganges med de 250 tilfælde, Dillon Danis har udsat Nina Agdal for det, hun mener har ført til et skadet omdømme og følelsesmæssig uro.

Ud over den økonomiske erstatning har Nina Agdal anmodet om et polititilhold mod Danis i håb om, at han stopper chikanen.

Især et af Danis' opslag har ramt Nina Agdal. Hun mener, at han brød loven den 11. august, da han delte et ti år gammel seksuelt eksplicit billede af hende.

Nina Agdal og Logan Paul blev forlovet tidligere på året. Foto: Kevin Jairaj/Ritzau Scanpix

At Dillon Danis har delt den slags billeder af Nina Agdal, er langtfra tilfældigt. 14. oktober møder han i bokseringen danskerens forlovede, Logan Paul.

Dansk supermodel i centrum: Ufrivilligt midtpunkt i boksekrig

Derfor har hele idéen med diverse billeder formentlig været at komme ind i hovedet på Paul inden boksekampen.

Paul Logan har tidligere slået fast i en podcast, at det ikke vil lykkes Dillon Danis.

- Jeg elsker den pige så meget. Vores forhold er så meget stærkere. Intet vil komme mellem os. Og slet ikke falske ting på internettet.

Opgøret mellem Logan Paul og Dillon Danis bliver bokset i Manchester - hvis altså ikke Nina Agdals søgsmål sender ham bag tremmer.

Det skrev han i nat på det sociale medie X, at han frygter.

