Efter chok-exit: Scorer nyt TV 2-job

Det kom som en overraskelse for mange, da Britt Bendixen i den seneste sæson af 'Vild med dans' afslørede, at hun stoppede som dommer på det populære danseprogram efter 17 sæsoner ved dommerbordet.

Britt Bendixen var dog knap nok stoppet, før hun fik et nyt tilbud fra TV 2.

Det fortæller hun til Billed-Bladet.

Dagen efter 'Vild med dans'-finalen havde hun nemlig TV 2 Zulu i røret, som tilbød hende et nyt og noget anderledes job.

- De vil bruge mig til dubbing til en ny udsendelsesrække. De skal kun bruge min stemme - de mener, den er blevet landskendt, siger hun og fortæller, at hun allerede skal i gang med den nye tjans fra januar.

Dubbing er en efterproduktionsproces, som anvendes, når man laver film og video.

Hvad det helt præcist er, hun skal lægge stemme til, må hun dog ikke fortælle, forlyder det, da det fortsat er 'hemmeligt'.

Vil savne det

Da 79-årige Britt Bendixen takkede af som dommer i 'Vild med dans' ved finalen i november, lagde hun over for Ekstra Bladet ikke skjul på, at hun kommer til at savne sit job på danseprogrammet.

- Jeg ved, at jeg vil savne det, og jeg vil nyde at se, hvem end det bliver, der sidder ved dommerbordet. Jeg vil nyde at sidde hjemme med benene oppe på bordet og se de nye dansere og høre, hvad der bliver sagt fra dommernes side, sagde hun og fortalte samtidig, at hun mente, at tiden var inde:

- Jeg har arbejdet virkelig meget hele livet. Jeg har næsten altid haft dobbeltjobs, og jeg har nydt det, for dans er et kald for mig. Men jeg tænker, at jeg nu virkelig skal nyde livet og bruge nogle af mine sammensparede penge, fortalte hun videre.

Nu glæder hun sig dog til at prøve kræfter med nye projekter.

