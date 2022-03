Efter chokafsløringer i bog: Sådan har folk reageret

En række kendte danskere var torsdag aften til stede i spillestedet Vega, hvor Mofibo Awards løb af stablen.

Her skulle en række priser uddeles til forskellige lydbøger, og blandt de nominerede var Annette Heick, som sidste efterår udgav bogen 'Datteren' om sit liv.

Her lagde hun stort set alle kort på bordet og fortalte blandt andet om sin seksuelle debut, mens det i den grad også gav genlyd i de danske medier, da hun til stort chok for mange kunne afsløre, at hun tidligere havde haft et kort forhold med tv-værten Jens Gaardbo.

Manden fra Heicks barske seksuelle debut havde hun valgt at anonymisere, men Gaardbo og en række andre personer fra hendes liv blev nævnt ved navn.

Det har dog ikke givet anledning til hverken brok - eller sagsanlæg - fortæller en grinende Annette Heick, da Ekstra Bladet møder hende.

- De har ikke sagt noget negativt, så jeg håber, det er blevet modtaget godt. Alle dem, jeg har hørt fra - og det er trods alt en del - har været rigtig glade for at være blevet nævnt. Der er også nogle, der har sagt, at de ikke anede, jeg havde det på den måde og sådan, siger hun og fortsætter:

- Men der er jo masser, der bliver nævnt i en bog, og der er man nok nødt til fra start at være en smule teflon og lige tænke over, om det er okay, det man skriver.

Annette Heick var nomineret i kategorien årets biografi & dokumentar - men hun vandt desværre ikke. Foto: Linda Johansen

Det var dog langt fra alle, der blev holdt hen i det uvisse, da hun arbejdede på bogen.

- Det er klart, at mine forældre og min mand lige fik lov til at læse den igennem inden. Men der har ikke været noget, og de har alle bare gjort sådan, siger Annette Heick og stikker begge tommelfingre i vejret.

Ekstra Bladet har dog tidligere beskrevet, hvordan komiker, radio- og tv-vært Jan Elhøj ikke var synderligt begejstret for at være en del af bogen - eller for Ekstra Bladets artikel om episoden med ham.