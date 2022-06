Efter chokbesked: - Jeg aner ikke, hvad jeg skal

Le Gammeltoft har ikke et job i baghånden, efter at hun har forladt Heartbeats

For to uger siden kunne Ekstra Bladet afsløre, at radiovært og dj Le Gammeltoft var færdig på Heartbeats og stoppede med øjeblikkelig virkning.

Fra Aller Media, der ejer størstedelen af Heartbeats, lød forklaringen, at Le Gammeltoft, der stiftede virksomheden tilbage i 2014, selv havde valgt at sige op.

Siden da har Ekstra Bladet forsøgt at få en kommentar fra Le Gammeltoft for at opklare, hvad hun så skal nu. Det har ikke været muligt, men i et opslag på LinkedIn fortæller den 44-årige radiovært nu, at hun i øjeblikket ikke har et job i baghånden.

'Gennem hele min karriere har jeg sagt jobs op uden at have noget nyt på hånden. Denne gang er ikke anderledes. Det føltes som det rette tidspunkt at prøve noget nyt efter at have brugt syv år på at bygge Heartbeats', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Så kort og godt: Jeg aner ikke, hvad jeg skal, og det er et af de fedeste og mest priviligerede steder at befinde sig (indtil jeg bliver rastløs)', skriver hun videre.

Le Gammeltoft stiftede Heartbeats tilbage i 2014. Foto: Valdemar Ren

Tid til nye udfordringer

I forbindelse med nyheden om, at Le Gammeltoft stoppede på Heartbeats, fortalte hun i et opslag på LinkedIn, at hun følte, at hun havde nået en masse i sin tid på Heartbeats.

'Da jeg startede Heartbeats for syv år siden, var det for at skabe et medie, der skulle gøre op med branchens gamle forretningsmodeller, støtteafhængighed og platforme, der altid tager udgangspunkt i tekst. Det er lykkedes, og mit mål om at skabe en bæredygtig forretning nåede vi, da vi sidste regnskabsår skabte et positivt resultat,' skrev hun.

'Derfor er det nu tid for mig at søge nye udfordringer. Jeg takker alle de dygtige medarbejdere og investorer, jeg har haft fornøjelsen af at arbejde med, og er taknemmelig for, at de i den grad har købt ind i og bakket op om min vision', skriver hun i opslaget, hvor hun ligeledes siger 'tak for rejsen', lød det videre.

Skabte mediet

Mediehuset Aller købte sig ind i 2019 ind i Heartbeats. Le Gammeltoft fortsatte som administrerende direktør og ejer ifølge det offentlige virksomhedsregister stadig mellem 20 og 25 procent af virksomheden, mens Aller Media ejer resten.

16. maj i år gav Le Gammeltoft et interview til MediaWatch om Heartbeats. Her jublede Le Gammeltoft blandt andet over mediets resultater.

I 2019 og 2020 var årsresultatet i minus på 4,7 mio. kr., men sidste år røg årets resultat i plus med godt 300.000 kr for første gang i mediets levetid.